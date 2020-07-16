Шевченко призначений головою Нацбанку

Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи схвалили відповідний проект постанови

Верховна рада України призначила главу Національного банку України. Ним став голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 332 нардепи.

Як голосували фракції

Зокрема, фракція "Слуга народу" віддала 226 голосів за його призначення, "Опозиційна платформа "За життя" - 40 голосів, "Батьківщина" - 21 голос.

При цьому фракції "Європейська солідарність" і "Голос" не підтримали призначення Шевченка.

Крім того, депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра" дали 15 та 17 голосів відповідно.

Також "за" проголосували 13 позафракційних.

Парламентарії схвалили відповідний проект постанови №3857 "Про призначення Шевченка К.Є. на посаду голови Національного банку України".

Досьє Шевченко

У 2009 році Кирило Шевченко був радником на той момент прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. У 2010 році він став співзасновником "Терра Банк", який потім продали.

До осені 2014 року Шевченко також був радником голови правління "Ощадбанку". При цьому з 2009 рік за 2010 рік він був членом наглядової ради "Укргазбанку", а в 2014 році обійняв посаду першого заступника голови правління.

У 2015 році після конкурсу Кирило Шевченко став головою правління Укргазбанку.

Нагадаємо, фінансовий комітет Верховної ради рекомендував призначити новим головою Національного банку України Кирила Шевченка.

Як писало РБК-Україна, вчора стало відомо, що на розгляд фінансового комітету Верховної ради внесли постанову про призначення нового голови Національного банку.

Додамо також, Верховна рада 3 липня відправила у відставку главу Національного банку України Якова Смолія.