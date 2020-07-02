Фінкомітет підтримав постанову про звільнення Смолія

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний документ тепер можуть проголосувати у сесійній залі

Комітет Верховної ради з питань фінансової, митної та податкової політики підтримав проект постанови про звільнення Якова Смолія з посади глави Національного банку України. Тепер постанову можуть розглянути у сесійному залі.

Про це РБК-Україна повідомила замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"16 членів комітету підтримали відставку Смолія", - сказала нардеп.

Крім того, заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк зазначив, що Смолія на засіданні комітету не було.

Так, сьогодні глава нацрегулятора провів зустріч з керівниками українських банків. Він повідомив про причини своєї відставки і систематичний політичний тиск, який здійснюється на НБУ.

Вчора стало відомо, що Смолій йде з посади. Він відзначав, що своєю відставкою хоче застерегти "від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше вніс в Раду постанову про звільнення Смолія.

Як писало РБК-Україна, у фракції "Слуга народу" раніше запевнили, що ВР в четвер не розглядатиме відставку глави НБУ Смолія, оскільки питання ще не розглянув профільний комітет.

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Автор: Юлия Струк