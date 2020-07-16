ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Рада призначила Піщанську главою АМКУ

Україна, Четвер 16 липня 2020 11:53
Рада призначила Піщанську главою АМКУ
Фото: Ольга Піщанська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нардепи схвалили відповідний проект постанови

Верховна рада України призначила нового главу Антимонопольного комітету України. Нею стала Ольга Піщанська.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Нардепи схвалили відповідний проект постанови №3856. Його підтримали 255 парламентаріїв.

Рада призначила Піщанську главою АМКУФракція "Слуга народу" віддала 229 голосів, депутатська група "Довіра" - 16 і 9 голосів надали позафракційні нардепи. Крім того, постанову підтримав один депутат від групи "За майбутнє".

ОПЗЖ, "Європейська солідарність", "Батьківщина" і "Голос" не підтримали призначення.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції Верховна рада постановляє: призначити Піщанську Ольгу Станіславівну на посаду голови Антимонопольного комітету України", - вказано у тексті документу.

Зокрема, до призначення на посаду першого заступника голови АМКУ Піщанська займала посаду начальника відділу закупівель механічних матеріально-технічних ресурсів ТОВ "Метінвест". Також вона працювала директором ТОВ "Закупівельні рішення" і комерційним директором ТОВ "СТЕМ Інжиніринг".

Крім того, з 2004 по 2015 рік працювала на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у різних структурних підрозділах.

Нагадаємо, вчора в Раді зареєстрували проект постанови про призначення глави АМКУ.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня ВР звільнила Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.

Так, виконуючою обов'язки голови АМКУ стала його заступниця Піщанська.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Антимонопольний комітет УкраїниВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся