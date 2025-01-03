Кинопремьеры января 2025: топ-10 новых фильмов, которые стоит посмотреть каждому

Новый год начинается с настоящего кинематографического взрыва: от захватывающих блокбастеров до чувственных драм и неожиданных сюжетных поворотов.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку пяти самых интересных премьер, которые обязательно стоит увидеть в этом месяце.
Украинский комедийный фильм режиссера Олега Борщевского и сценаристов Николая Куцика, Ярослава Стеня, Богдана Гациляка и Кирилла Тимченко. По сюжету, герои отправляются во Львов в ночь на 31 декабря.
Раньше пассажиры Укрзализныци были незнакомцами, но, как ни странно, именно поезд может сплотить совершенно чужих людей всего за несколько часов. А особенно в ночь перед Новым годом, когда случаются настоящие чудеса.
Готическая история об одержимости между молодой женщиной и жутким вампиром, который увлекся ею. Режиссером фильма выступил Роберт Эггерс, известный своими хоррорами "Ведьма" с Аней Тейлор-Джой и "Маяк" с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном.
Новая работа режиссера является римейком культового немого фильма "Симфония ужаса" (1922), впервые представившего фигуру ужасного бледного кровопийцы Носферату, роль которого в этой адаптации сыграл Билл Скашгорд.
Эммануэль работает инспектором по контролю качества в сети элитных отелей. На этот раз ее задачей становится проверка работы отеля в Гонконге, которым руководит Марго. Для Эммануэль каждая командировка в дальние уголки мира - это не только выполнение профессиональных обязанностей, но и поиск новых ощущений и впечатлений. Она стремится найти что-то, что сможет вернуть ей радость и наслаждение от жизни.
Загадочный гость отеля, по имени Кей привлекает ее внимание и не выходит из мыслей, однако их встреча постоянно откладывается. Погрузившись в магическую атмосферу ночного Гонконга, Эммануэль отправляется на поиски ответов и попытается найти то, чего ей так не хватает.
Остросюжетный фильм, который рассказывает захватывающую историю группы элитных спецназовцев армии США, известных как "Отряд Дельта". Когда самолет американской авиакомпании, направлявшийся в Нью-Йорк, захватывает группа ливанских террористов, отряд "Дельта" отправляется на спасение пассажиров и привлечение террористов к ответственности. Во главе с опытным и решительным капитаном команда отправляется на опасную миссию, чтобы проникнуть на борт угнанного самолета и нейтрализовать террористов.
Продолжение детективного экшена "Воры" о противостоянии криминальной банды и полиции Лос-Анджелеса в лице "Большого Ника" О'Брайена. На этот раз действие фильма переместится на Лазурное побережье в Марсель, где находится одна из крупнейших бриллиантовых бирж мира. "Большой Ник" преследует своего оппонента Донни Уилсона и становится частью банды, которая планирует дерзкое ограбление. На что согласен пойти О'Брайен, чтобы довести это дело до конца?
Один из самых известных исполнителей современности, чей тираж альбомов превышает 55 миллионов, во время выступлений представляет себя обезьяной. Его непосредственность и способность искренне выражать эмоции, вероятно, стали ключом к его успеху. Билеты на его концерты разлетались с рекордной скоростью, нередко за сутки.
Речь идет о Робби Уильямсе. Каким он был в детстве, что формировало его личность, как он переживал периоды взлетов и испытаний, и что наполняет его жизнь сегодня?
Путешествие в глубины сознания Владимира Путина, которое раскрывает зрителю его параноидальные мысли и слабые места. Кто и за какую цену получил последние остатки его человечности в обмен на неограниченную власть? Вся правда о ключевых исторических событиях, которые привели к жестокому вторжению в Украину, обусловленного сочетанием метафизики русской души и безжалостной реальности этой страны.
Случайный разговор, завязавшийся между пассажиркой и водителем такси по дороге из аэропорта, внезапно оказывается чрезвычайно важным.
Генеральный директор крупной международной компании Роми (Николь Кидман) имеет все, о чем большинство может только мечтать: власть, богатство, любящего мужа и двух замечательных детей. Но поведение Сэмюэля, нового стажера, начинает нарушать ее спокойствие. Его смелость и дерзость одновременно раздражают и вызывают у Роми темные желания.
Она чувствует, что чего-то ей не хватает, и теперь это приближается, одновременно создавая опасность. Эта связь может разрушить все, что она построила за годы. Страсть стирает границы, и теперь Сэмюэль берет на себя контроль, а Роми начинает подчиняться ему.
По сюжету, семья Браунов отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Однако оказывается, что тетя Люси исчезла и якобы поехала в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки. Смелый Паддингтон без всяких раздумий отправляется на спасение, а Брауны, конечно же, спешат за ним.
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