7 лучших сериалов января 2025, которые нельзя пропустить

Январь - идеальный месяц для просмотра сериалов: уютные вечера дома, горячий чай и теплый плед создают отличную атмосферу для новых историй. В 2025 году выйдет немало свежих премьер, которые стоит добавить в свой список must-watch.

От захватывающих триллеров до романтических драм - РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку из 7 лучших сериалов января, которые подарят вам незабываемые эмоции и яркие впечатления!

Шерлок и дочь

Дата выхода: 1 января

События разворачиваются вокруг Шерлока Холмса, который после многих лет одиночества неожиданно узнает о существовании своей взрослой дочери. Она унаследовала от отца его острый ум, наблюдательность и любовь к загадкам, но имеет собственный стиль и подход к решению дел.

Вместе они образуют уникальный тандем, расследуя сложные преступления в Лондоне современности.

Постер к фильму "Шерлок и дочь"

Скучаю по тебе

Дата выхода: 1 января

Говорят, что во время разлуки стоит разорвать все связи, но прошлое часто возвращается, особенно когда в твоей жизни все идет как нельзя лучше. Именно это происходит с детективом Кэт Донован (Розалинд Элизар), которая неожиданно находит профиль своего пропавшего жениха Джоша (Эшли Уолтерс) в приложении для знакомств. И это спустя 11 лет после его исчезновения.

Сериал, созданный по мотивам бестселлера Харлана Кобена, который также выступил продюсером проекта, пробудит технофобию даже у самых ярых сторонников онлайн-знакомств.

Локерби: В поисках правды

Дата выхода: 2 января

21 декабря 1988 года рейс авиакомпании Pan American, следовавший из Лондона в Нью-Йорк, так и не добрался до места назначения. Обломки самолета были найдены неподалеку от шотландского города Локерби. Следователи предположили, что организатором теракта мог быть ливийский лидер Муаммар Каддафи. Однако из-за отсутствия убедительных доказательств обвинение было выдвинуто против Абдельбасета Али Махмеда аль-Меграхи.

Не удовлетворяясь официальной версией, отец одной из погибших пассажирок, английский врач Джим Свайр, решает провести собственное расследование, чтобы выяснить истину.

Играем хорошо

Дата выхода: 2 января

Представьте ситуацию, где вашего биологического ребенка воспитывает другая семья, а вы, взамен, ухаживаете за чужим. Кажется, это напоминает сюжет индийских мелодрам? Отнюдь! На этот раз события основаны на реальных фактах.

В сериале "Играем честно" авторы переписали имена персонажей и предложили собственный взгляд на то, как может завершиться эта история. События набирают обороты, когда все герои решают жить вместе, и одна из пар начинает шантажировать другую, преследуя собственные интересы.

Мейфейрские ведьмы, 2-й сезон

Дата выхода: 5 января

Во втором сезоне мистического сериала "Мейфейрские ведьмы" Александра Даддарио снова играет роль Роуэн Филдинг, которая обладает паранормальными способностями. Если раньше она сомневалась в существовании черной магии, то теперь вынуждена использовать свои силы, чтобы защитить своего ребенка, ставшего воплощением демона Лешера. Для фанатов классических фильмов, таких как "Омен" и "Ребенок Розмари", этот сериал будет обязательным к просмотру.

Подол, 2-й сезон

Дата выхода: 17 января

Продолжение корпоративной антиутопии, в которой главный герой является частью эксперимента - одна его личность работает без передышки, а другая бездельничает. Когда личности работника Lumon Industries Марка (Адам Скотт) начинают конфликтовать между собой, наружу выходят многие тайны организации.

Митический квест, 4 сезон

Дата выхода: 29 января

Сериал следит за командой разработчиков видеоигр, которые создают новые миры, разрабатывают персонажей и придумывают захватывающие истории. Однако самые интенсивные противостояния происходят не в виртуальных вселенных, а в реальном офисе.