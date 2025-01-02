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Что будем смотреть в 2025 году? Самые ожидаемые кинематографические премьеры

Четверг 02 января 2025 19:46
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Что будем смотреть в 2025 году? Самые ожидаемые кинематографические премьеры Какие фильмы выйдут в 2025 году (фото: Кинориум)
Автор: Любовь Блажко

2025-й станет годом долгожданных кинематографических премьер, многие из которых станут продолжением культовых историй.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробнее, какие ленты предлагают зрителям многообразие жанров и захватывающие сюжеты.

"Капитан Америка: Чудесный Новый Мир"

Это продолжение популярной серии фильмов от Marvel. И здесь Энтони Маки впервые появится в роли нового Капитана Америки. Герой окажется в центре международного скандала. Он должен выяснить цель коварного глобального заговора до того, как его настоящий лидер заставит весь мир краснеть от ярости.

"Супермен: Наследие"

Также в этом году режиссер Джеймс Ганн представляет новую версию истории о Человеке из стали. Автор обещает поклонникам свежий взгляд на уже известного культового героя.

"Миссия невозможна: Финальная расплата"

Том Круз снова сыграет роль Итана Ганта, и эта часть, возможно, станет завершающей. Итана ждет самая опасная миссия за всю его карьеру. Также здесь сыграли Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби и другие.

"Аватар: Огонь и пепел"

Джеймс Кэмерон продолжает эпическую сагу. Он обещает фанам новые захватывающие приключения и впечатляющие визуальные эффекты, которые так любят ценители этой истории.

"Микки 17"

Это научно-фантастический фильм от Бон Джун Хо, известного по "Паразитам", с Робертом Паттинсоном в главной роли. Главный герой - робот - участвует в колонизации Ледяного мира Нифельхейм. Это "восстанавливаемый сотрудник", то есть после смерти его разум помещают в новое тело. И после шестой гибели Микки начинает осознавать свои отличия от других сотрудников.

"Франкенштейн"

Гильермо дель Торо продолжает работу над адаптацией классического романа Мэри Шелли. Он обещает зрителям уникальный визуальный стиль и глубокий сюжет.

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