Кінопрем'єри січня 2025: топ-10 нових фільмів, які варто переглянути кожному

Потяг у 31 грудня

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 1 січня

Український комедійний фільм режисера Олега Борщевського та сценаристів Миколи Куцика, Ярослава Стеня, Богдана Гациляка й Кирила Тимченка. За сюжетом, герої вирушають до Львова у ніч на 31 грудня.

Раніше пасажири Укрзалізниці були незнайомцями, але, як не дивно, саме потяг може згуртувати абсолютно чужих людей всього за кілька годин. А особливо у ніч перед Новим роком, коли трапляються справжні дива.

Носферату

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 2 січня

Готична історія про одержимість між молодою жінкою та моторошним вампіром, що захопився нею. Режисером фільму виступив Роберт Еггерс, відомий своїми горорами “Відьма” з Анею Тейлор-Джой та “Маяк” із Віллемом Дефо і Робертом Паттінсоном.

Нова робота режисера є римейком культового німого фільму “Симфонія жаху” (1922), що вперше представив постать жаского блідого кровопивці Носферату, роль якого в цій адаптації зіграв Білл Скашгорд.

Еммануель

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 2 січня

Еммануель працює інспектором з контролю якості в мережі елітних готелів. Цього разу її завданням стає перевірка роботи готелю в Гонконзі, яким керує Марго. Для Еммануель кожне відрядження до далеких куточків світу - це не лише виконання професійних обов’язків, але й пошук нових відчуттів та вражень. Вона прагне знайти щось, що зможе повернути їй радість і насолоду від життя.

Загадковий гість готелю, на ім'я Кей привертає її увагу та не виходить з думок, однак їхня зустріч постійно відкладається. Занурившись у магічну атмосферу нічного Гонконгу, Еммануель вирушає на пошуки відповідей і спробує знайти те, чого їй так не вистачає.

Загін "Дельта Форс"

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 2 січня

Гостросюжетний фільм, який розповідає захоплюючу історію групи елітних спецпризначенців армії США, відомих як "Загін Дельта". Коли літак американської авіакомпанії, що прямував до Нью-Йорка, захоплює група ліванських терористів, загін "Дельта" вирушає на порятунок пасажирів і притягнення терористів до відповідальності. На чолі з досвідченим і рішучим капітаном команда вирушає на небезпечну місію, щоб проникнути на борт викраденого літака і нейтралізувати терористів.

Злодії 2: Пантера

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 9 січня

Продовження детективного екшену "Злодії" про протистояння кримінальної банди та поліції Лос-Анджелесу в особі "Великого Ніка" О'Брайєна. Цього разу дія фільму переміститься на Лазурове узбережжя до Марселя, де знаходиться одна з найбільших діамантових бірж світу. "Великий Нік" переслідує свого опонента Донні Вілсона та стає частиною банди, яка планує зухвале пограбування. На що згоден піти ОʼБраєн, щоб довести цю справу до кінця?

Роббі Вільямс: Better Man

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 9 січня

Один із найвідоміших виконавців сучасності, чий тираж альбомів перевищує 55 мільйонів, під час виступів уявляє себе мавпою. Його безпосередність і здатність щиро виражати емоції, ймовірно, стали ключем до його успіху. Квитки на його концерти розліталися з рекордною швидкістю, нерідко за добу.

Йдеться про Роббі Вільямса. Яким він був у дитинстві, що формувало його особистість, як він переживав періоди злетів і випробувань, і що наповнює його життя сьогодні?

Смерть путіна

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 16 січня

Мандрівка в глибини свідомості Володимира Путіна, яка розкриває глядачеві його параноїдальні думки та слабкі місця. Хто і за яку ціну отримав останні рештки його людяності в обмін на необмежену владу? Уся правда про ключові історичні події, які привели до жорстокого вторгнення в Україну, зумовленого поєднанням метафізики російської душі та безжальної реальності цієї країни.

Випадкова розмова

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 16 січня

Випадкова розмова, що зав'язалася між пасажиркою і водієм таксі по дорозі з аеропорту, раптово виявляється надзвичайно важливою.

Хороша погана дівчинка

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 16 січня

Генеральна директорка великої міжнародної компанії Ромі (Ніколь Кідман) має все, про що більшість може тільки мріяти: владу, багатство, люблячого чоловіка та двох чудових дітей. Але поведінка Семюеля, нового стажера, починає порушувати її спокій. Його сміливість і зухвалість одночасно дратують і викликають у Ромі темні бажання.

Вона відчуває, що чогось їй не вистачає, і тепер це наближається, водночас створюючи небезпеку. Цей зв'язок може зруйнувати все, що вона побудувала за роки. Пристрасть стирає кордони, і тепер Семюель бере на себе контроль, а Ромі починає підкорятися йому.

Пригоди Паддінгтона в Перу

Дата прем’єри в українських кінотеатрах: 16 січня

За сюжетом, родина Браунів вирушає до Перу, щоб відвідати рідний край Паддінгтона та його тітку Люсі. Однак виявляється, що тітка Люсі зникла і начебто поїхала у загадкову подорож глибоко у джунглі Амазонки. Сміливий Паддінгтон без жодних роздумів вирушає на порятунок, а Брауни, звісно ж, спішать за ним.