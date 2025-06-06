Эти фильмы стали вирусными в TikTok: обязательно посмотрите!

Эти фильмы стали вирусными в TikTok благодаря актерам, сюжетам, трогательным моментам и уникальным сценам. Их обсуждают и пересматривают.

"Фильм: Minecraft"

Картина 2025 года по мотивам культовой игры с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком в главной роли. Сцена с "chicken jockey" стала вирусной в сети и вызвала хаос в кинотеатрах.



"Грешники"

Вампирский фильм ужасов с Майклом Б. Джорданом завирусился в TikTok не только благодаря острому сюжету, который претендует на "Оскар". Особое внимание приковала сцена с ирландским танцем, которую начали повторять пользователи.



"Лило и Стич"

Римейк популярного мультфильма уже вышел и пользователи принялись массово создавать трогательные и забавные видеоролики с главным героем. Стич - любимец зрителей, которого трогательно называют "My Shayla".



"Соперники"

Спортивная драма с Зендеей в главной роли покорила сюжетом и громкими фразами, которые быстро заполонили ленту TikTok. Пользователи делились атмосферными видео, драматическими сценками и реакциями на финал. Не обходилось и без мемов.



"Солтберн"

Психологический триллер об одержимости богатством и молодостью стал настоящим феноменом среди зрителей. Самыми вирусными стали танец под песню "Murder on the Dancefloor", сцена в ванной и на газоне.



"Дюна: часть вторая"

Фантастический боевик с Тимоти Шаламе и Зендеей покорил пользователей и вдохновил на создание мемов, косплеев и даже батлов.



"Пункт назначения: Родовое проклятие"

Новый фильм из легендарной франшизы стал одним из самых обсуждаемых среди пользователей сети. Видео с реакциями на моменты из фильма набирают десятки тысячи просмотров, а финал картины породил кучу теорий и фан-роликов о связи новой части с первой.