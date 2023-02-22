С какими болезнями нервной системы не призовут в армию: весь список
Мобилизация в Украине, объявленная 24 февраля 2022 года, продолжается. Мужчины от 18 до 60 лет подлежат призову в армию. Но есть исключения. Мужчины с определенными заболеваниями нервной системы подлежат отсрочке.
Об этом сообщается в Законе Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию".
Что нужно знать
По Законодательству причиной для признания гражданина непригодным к военной службе могут быть заболевания различных органов и систем, включая сердечно-сосудистую, нервную и другие.
Если говорить о заболеваниях нервной системы, то основанием для полной непригодности к военной службе является целый ряд заболеваний.
Для подтверждения непригодности к службе болезни необходимо подтвердить заключением военно-врачебной комиссии.
Какие заболевания нервной системы являются показаниями к непригодности службе в армии
- быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС: менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутрипозвоночный абсцесс;
- прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;
- эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;
- быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.
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