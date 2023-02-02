Адвокат объяснил, что делать, если вам вручают повестку на дороге
Мобилизация в Украине продолжается и некоторіе получают повестки на блокпостах.
Законно ли это, и можно ли отказаться от ее получения, рассказал адвокат Роман Симутин в Facebook.
Могут ли вручать повестки на блокпостах?
Правозащитник сообщил, что никто не уполномочен вручать повестки на блокпостах. Они создаются по приказу военного командования. Но проверка документов на дороге -это законно.
"А особый режим вводится в действие общим приказом военного командования и военно-гражданской администрации (ВГА). Именно этим приказом и предоставляются полномочия военным на проверку документов, поверхностный осмотр автомобиля. Почему? Поскольку на этом объекте действует особый режим, частично ограничивающий конституционные права и предоставляющий законные полномочия упомянутым органам власти. Поэтому требование предъявить документ (не передать в руки) для проверки личности - законное", отметил он.
Повестки не могут вручать военные, отмечает адвокат.
"Он не является представителем военкомата и не имеет таких полномочий. Эти функции возложены на ТЦК. Вы сразу подумали: так можно внести изменения в этот приказ и уполномочить! Но подписывающие такие приказы осознают ответственность. Это уже посягательство на территориальную целостность и будет выглядеть как создание отдельной республики в республике - махновщина", - отметил Симутин.
Что делать, если военные требуют документы
По словам Романа, проверять документы может только военный или полицейский, которые, убедившись в вашей особе, должны пожелать хорошей дороги и разрешить проезд.
"Потому что не имеют права передавать ваши персональные данные третьим лицам. Если военный будет настаивать на передаче ему документов, попросите у него приказ о создании блокпоста, где должны быть прописаны такие полномочия. Этим вы введете его в ступор, потому что ему нечего будет на это ответить", - резюмировал он.
Читайте также правила вручения повесток во время военного времени.
Кстати, ранее мы писали о том, могут ли вам угрожать при отказе от повестки или задерживать.