Каковы признаки нездоровых и здоровых границ личности: оцените свои
Признаки здоровых и нездоровых границ личности (фото: Freepik)
Не каждый из нас умеет правильно разграничить себя и внешний мир, но есть признаки, свидетельствующие о психологической зрелости.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Психология онлайн" в Instagram.
Признаки здоровых границ
- доверять, но проверять
- раскрывать себя каждый раз понемногу, останавливаясь, чтобы увидеть, как другие реагируют на ваше откровение
- устанавливать близкие отношения постепенно
- прежде чем поддаваться импульсу, подумать о последствиях
- проявлять сексуальность тогда, когда хочется быть сексуальным, концентрируясь на своих ощущениях, а не наблюдая за реакцией партнера
- устанавливать и ценить собственные ценности, независимо от того, что думают другие
- замечать, когда другой человек обнаруживает неподходящие границы
- замечать, когда кто-то нарушает ваши границы
- говорить "нет" еде, подаркам, прикосновениям, сексу, которых вы не хотите
- спрашивать разрешение прежде чем прикасаться к кому-нибудь
- уважать других, не пользуясь преимуществами чужой щедрости
- уважать себя и давать столько, сколько хочется, а не слишком много, надеясь кому-то понравиться
- не позволять другим пользоваться вашей щедростью
- доверять собственным решениям
- определять собственное мнение
- знать, кто вы есть и чего хотите
- понимать, что друзья и партнеры не умеют читать мнения
- ясно представлять свои желания и потребности, понимая при этом, что вас могут оттолкнуть, но спросить вы можете
- быть самому себе любящим отцом или мамой
- говорить с собой мягко, с юмором, с любовью и уважением.
Признаки нездоровых границ
- рассказывать все и не важно кому
- общаться на интимном уровне на первой встрече
- влюбляться в нового знакомого
- быть чрезмерно увлеченным - поглощенным другим человеком
- действовать по первому сексуальному импульсу
- быть сексуальной не для себя, а для своего партнера
- идти против личных ценностей или прав в угоду другим
- не замечать, когда кто-то выставляет неподходящие границы
- не замечать, когда кто-то вторгается в ваши границы
- принимать пищу, подарки, прикосновение или секс, когда вы не хотите
- касаться человека, не спрашивая
- брать столько, сколько вы можете получить ради получения
- давать столько, сколько вы можете дать, ради того, чтобы давать
- позволять другим взять от вас столько, сколько они могут
- позволять другим направлять вашу жизнь
- позволять другим описывать вашу реальность
- позволять другим определять (оценивать) вас
- считать, что другие могут предусмотреть ваши потребности
- ждать от других, чтобы они выполнили ваши потребности автоматически
- потерпеть неудачу, чтобы кто-то заботился о вас
- насилие над собой
- сексуальное и физическое насилие
- пищевые и химические злоупотребления.
Раньше мы рассказывали об устаревших стереотипах о мужчинах, в которые мы все еще верим.
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