Что вам обязательно следует знать при расставании

Часто разрыв отношений не является столь однозначным решением. Поэтому прежде чем переходить к разговору о расставании, стоит оценить свои отношения и задать себе несколько вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал mentoly.ua в Instagram.

Что следует знать при расставании

Каждые отношения разные и люди в отношениях тоже разные, поэтому не существует правильного или лучшего способа расставания.

Однако, когда мы уже понимаем, что другого пути кроме расставания не осталось, обычно обращаемся к распространенным советам, таким как: поговорить лицом к лицу, быть откровенным. Эти советы важны, но думали ли вы когда-нибудь о других аспектах, которые также следует учесть при расставании?

Говорите ли вы о том, что вы не чувствуете себя счастливым

Отношения не распадаются в один момент. Потребуется по крайней мере некоторое время, чтобы все разрушилось. Поэтому, как только вы почувствовали, что что-то не так, вы должны поговорить со своим партнером, чтобы дать шанс все исправить.

Но если время и разговоры уже не помогают, и решение уже принято, дадим 3 совета, как сделать это менее болезненно.

Не пытайтесь сделать так, чтобы другой человек чувствовал себя лучше

Особенно это касается тех, кто являлся инициатором разрыва. После разрыва отношений вы больше не несете ответственности за эмоции другого человека. И вы не только не обязаны помогать ей справиться с ними, но и успокаивать ее – от этого ей станет только хуже.

Позвольте себе проявлять разные эмоции, но не осуждайте и не обвиняйте себя за это

Вы можете проживать любые эмоции, даже отрицательные, и это здорово и нормально, плакать, радоваться, грустить.

Но осуждать или винить партнера не стоит. Это не означает, что вы не должны различать хорошее/нехорошее поведение или правильный/неправильный выбор. Нужно учиться на своих ошибках, на том, что пошло не так в отношениях, и это поможет вам двигаться дальше.

Что следует знать при расставании (фото: Freepik)

Инвестируйте в себя

Пребывание вместе с кем-либо в романтических отношениях в течение длительного времени создает третью психологическую сущность, которая включает вас и вашего партнера. Поэтому лучший и самый важный совет после разрыва отношений - инвестировать в восстановление вашей личной идентичности:

вспомните, чем вы любили заниматься раньше

Примерами этого могут быть следующие действия:

сосредоточьтесь на работе с двойной силой

проводите время с друзьями

обратитесь к психотерапии.

Некоторые люди ставят своей целью остаться друзьями со своими бывшими. Другие ставят своей целью больше никогда не пересекаться с этим человеком.