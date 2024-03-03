Распространенные и устаревшие стереотипы о мужчинах, в которые мы все еще верим

О мужчинах существует много разных стереотипов, однако все они давно устарели, поскольку человечество развивается и времена меняются.

О распространенных стереотипах на счет мужчин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Медиа "Фильтр" в Instagram.

Стереотип 1 - "Мужчины не плачут"

"Что это ты нюни распустил?" Из-за гендерных стереотипов, "мужчина должен быть сильным" и не показывать свою уязвимость. Но впоследствии не могут снять с себя нервное напряжение,

накапливают эмоции и не обращаются за помощью. Это может привести к психологическим расстройствам и даже агрессии.

Если слезы мальчика вызывают у родителей негативную реакцию, то это называется социализацией суммы из-за наказания. В сознании формируется связь между печалью и страхом, что слезы ведут за собой наказание. Помните - эмоции не имеют пола, ведь это естественно.

Стереотип 2 - "Ты же мужчина, а ведешь себя, как девочка!"

Недостаточно родиться парнем - социум ожидает увидеть "маскулинные" черты. Рэйвин Коннелл, австралийская социологиня, определила термин "гегемонная маскулинность". Это "правильный" образ мужчины, который мы видим в рекламе, фильмах и книгах.

К примеру:

"Кормилец" - зарабатывает, успешный, амбициозный, самодостаточный.

"Защитник" - мужественный, сильный, не показывающий слабость. Снаружи высокий, с широкими плечами, натренированный.

"Глава семьи" - об иерархии и позиции мужчины в ней.

Все эти стереотипы закладывают еще в детстве, когда родители говорят: "Ты же мальчик", "Мальчики не играют в куклы", "Не плачь, это не по-мужски". Не стоит так поступать.

Стереотипы о мужчинах, уже устаревших (фото: Freepik)

Стереотип 3 - "Будь мужиком!" или о токсичной маскулинности

Существует множество стереотипов, вредящих в первую очередь мужчинам. Например: алкоголь, табак, риск жизни, потому что это "круто". Желание пойти на риск приводит к более высокой смертности из-за травм и несчастных случаев.

А "лечение" психологических проблем алкоголем или курением приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, что также сокращает срок жизни.

Стереотип 4 - "Не будь бабой, не ной! Будь мужиком!"

В патриархальной системе мужчина должен быть скалой и опорой. Мужчины с традиционными убеждениями о маскулинности чаще избегают консультаций у врача или у психолога. Обычно они надеются, что все пройдет. Или чувствуют стыд обратиться за помощью.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчины в Украине составляет около 66 лет, а женщины - 76 лет, говорится в данных Государственной службы статистики за 2022 год. То есть мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин.

Мужчины не всегда осознают, что находятся в состоянии стресса или имеют психическое расстройство, что подвергает их риску самоубийства.

Именно с детства тянутся все предубеждения, ценности и наставления человека. Как не навязать ребенку в воспитании гендерные стереотипы?

воспринимайте и воспитывайте ребенка в первую очередь как индивидуальность и личность, а не по половой принадлежности

ребенок должен развивать эмоциональный интеллект. Не нужно ругать парня за слезы и чувствительность

выбирать игрушки, одежду и спортивные секции следует не опираясь на гендер, а на предпочтение ребенка

учите вашего ребенка относиться с уважением к другим, не важно какого пола.

Стереотипы о мужчинах, уже устаревших (фото: Freepik)

Мужчины -тоже люди. Они имеют право выражать свои эмоции, плакать, болеть и могут быть уязвимыми. Они не должны стесняться, чтобы обратиться за помощью, в частности, психологической.

Каждый из нас может влиять на распространение и закрепление этих стереотипов, или наоборот, уничтожать эти утверждения - не оценивать других через призму социальных ожиданий и давать проявляться в первую очередь личности.

