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Якими є ознаки нездорових та здорових меж особистості: оцініть свої

Неділя 03 березня 2024 19:07
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Якими є ознаки нездорових та здорових меж особистості: оцініть свої Ознаки здорових та нездорових меж особистості (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Не кожен з нас вміє правильно розмежовувати себе і зовнішній світ, але є ознаки, які свідчать про психологічну зрілість.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Психологія онлайн" в Instagram.

Ознаки здорових меж

  • довіряти, але перевіряти
  • розкривати себе щоразу потроху, зупиняючись, щоб побачити, як інші реагують на ваше одкровення
  • встановлювати близькі стосунки поступово
  • перш ніж піддаватися імпульсу, подумати про наслідки
  • проявляти сексуальність тоді, коли хочеться бути сексуальним, концентруючись на своїх відчуттях, а не спостерігаючи за реакцією партнера
  • встановлювати та цінувати власні цінності, незалежно від того, що думають інші
  • помічати, коли інша людина виявляє невідповідні кордони
  • помічати, коли хтось порушує ваші кордони
  • говорити "ні" їжі, подарункам, дотикам, сексу, яких ви не хочете
  • запитувати дозвіл перш ніж торкатися до кого-небудь
  • поважати інших, не користуючись перевагами чужої щедрості
  • поважати себе і давати стільки, скільки хочеться, а не надто багато, сподіваючись комусь сподобатися
  • не дозволяти іншим користуватися вашою щедрістю
  • довіряти власним рішенням
  • визначати власну думку
  • знати, хто ви є і чого хочете
  • розуміти, що друзі та партнери не вміють читати думки
  • ясно представляти свої бажання і потреби, розуміючи при цьому, що вас можуть відштовхнути, але запитати ви можете
  • бути самому собі люблячим батьком чи мамою
  • говорити з собою мʼяко, з гумором, з любовʼю і повагою.

Ознаки нездорових меж

  • розповідати все і не важливо кому
  • спілкуватися на інтимному рівні на першій зустрічі
  • закохуватися в нового знайомого
  • бути надмірно захопленим - поглинутим іншою людиною
  • діяти за першим сексуальним імпульсом
  • бути сексуальною не для себе, а для свого партнера
  • йти проти особистих цінностей або прав на догоду іншим
  • не помічати, коли хтось виставляє невідповідні кордони
  • не помічати, коли хтось вторгається у ваші кордони
  • приймати їжу, подарунки, дотик або секс, коли ви не хочете
  • торкатися людини, не питаючи
  • брати стільки, скільки ви можете отримати заради отримання
  • давати стільки, скільки ви можете дати, заради того, щоб давати
  • дозволяти іншим взяти від вас стільки, скільки вони можуть
  • дозволяти іншим направляти ваше життя
  • дозволяти іншим описувати вашу реальність
  • дозволяти іншим визначати (оцінювати) вас
  • вважати, що інші можуть передбачити ваші потреби
  • очікувати від інших, щоб вони виконали ваші потреби автоматично
  • зазнати невдачі, щоб хтось піклувався про вас
  • насильство над собою
  • сексуальне та фізичне насильство
  • харчові та хімічні зловживання.

Раніше ми розповідали про застарілі стереотипи про чоловіків, у які ми все ще віримо.

Також читайте, що вам обов'язково варто знати при розставанні.

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