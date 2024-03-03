Якими є ознаки нездорових та здорових меж особистості: оцініть свої
Ознаки здорових та нездорових меж особистості (фото: Freepik)
Не кожен з нас вміє правильно розмежовувати себе і зовнішній світ, але є ознаки, які свідчать про психологічну зрілість.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на портал "Психологія онлайн" в Instagram.
Ознаки здорових меж
- довіряти, але перевіряти
- розкривати себе щоразу потроху, зупиняючись, щоб побачити, як інші реагують на ваше одкровення
- встановлювати близькі стосунки поступово
- перш ніж піддаватися імпульсу, подумати про наслідки
- проявляти сексуальність тоді, коли хочеться бути сексуальним, концентруючись на своїх відчуттях, а не спостерігаючи за реакцією партнера
- встановлювати та цінувати власні цінності, незалежно від того, що думають інші
- помічати, коли інша людина виявляє невідповідні кордони
- помічати, коли хтось порушує ваші кордони
- говорити "ні" їжі, подарункам, дотикам, сексу, яких ви не хочете
- запитувати дозвіл перш ніж торкатися до кого-небудь
- поважати інших, не користуючись перевагами чужої щедрості
- поважати себе і давати стільки, скільки хочеться, а не надто багато, сподіваючись комусь сподобатися
- не дозволяти іншим користуватися вашою щедрістю
- довіряти власним рішенням
- визначати власну думку
- знати, хто ви є і чого хочете
- розуміти, що друзі та партнери не вміють читати думки
- ясно представляти свої бажання і потреби, розуміючи при цьому, що вас можуть відштовхнути, але запитати ви можете
- бути самому собі люблячим батьком чи мамою
- говорити з собою мʼяко, з гумором, з любовʼю і повагою.
Ознаки нездорових меж
- розповідати все і не важливо кому
- спілкуватися на інтимному рівні на першій зустрічі
- закохуватися в нового знайомого
- бути надмірно захопленим - поглинутим іншою людиною
- діяти за першим сексуальним імпульсом
- бути сексуальною не для себе, а для свого партнера
- йти проти особистих цінностей або прав на догоду іншим
- не помічати, коли хтось виставляє невідповідні кордони
- не помічати, коли хтось вторгається у ваші кордони
- приймати їжу, подарунки, дотик або секс, коли ви не хочете
- торкатися людини, не питаючи
- брати стільки, скільки ви можете отримати заради отримання
- давати стільки, скільки ви можете дати, заради того, щоб давати
- дозволяти іншим взяти від вас стільки, скільки вони можуть
- дозволяти іншим направляти ваше життя
- дозволяти іншим описувати вашу реальність
- дозволяти іншим визначати (оцінювати) вас
- вважати, що інші можуть передбачити ваші потреби
- очікувати від інших, щоб вони виконали ваші потреби автоматично
- зазнати невдачі, щоб хтось піклувався про вас
- насильство над собою
- сексуальне та фізичне насильство
- харчові та хімічні зловживання.
Раніше ми розповідали про застарілі стереотипи про чоловіків, у які ми все ще віримо.
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