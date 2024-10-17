Базовая обувь модных инфлюэнсеров: 3 самые популярные модели этой осени
Осень - время обновления гардероба, и обувь всегда занимает ключевое место в создании стильных образов. Модные инфлюэнсеры уже определились с главными трендами сезона, выбирая базовые модели, сочетающие комфорт, практичность и элегантность.
РБК-Украина (проект Styler) собрало три самых популярных модели этой осени, которые точно должны быть в вашем гардеробе, чтобы оставаться на волне стиля!
Высокие сапоги
Сейчас можно найти самые разные модели высоких сапог: жокейские, рыболовные, мотоциклетные, классические - и все они в моде! Стилисты рекомендуют иметь в гардеробе несколько разных вариантов этой обуви, чтобы легко сочетать их с разными образами.
Какую обувь носить осенью 2024 (фото: instagram.com/vilostore_lviv, instagram.com/be_good_shoes)
Угги
Мы не знаем ни одного модного блогера, у которого не было бы угг в коллекции. Особенно в последние годы эти сапоги пережили настоящее возрождение (после 2010-х) и снова стали очень популярными.
Угги (фото: instagram.com/_kerstin_shop_)
Ботильоны на шпильке
Пока дороги не замерзли и не укрылись снегом, нужно как можно чаще носить ботильоны на шпильке.
В этом году ботильоны актуальны не только на шпильке, но и на стойких широких каблуках или даже на плоской подошве. Выбирайте то, что удобнее для вас.
Ботильоны на шпильке (фото: instagram.com/asidada.ua)
Узнайте о 5 модных образах с трендовыми вещами, которые выделят вас из толпы.
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Для написания материала были использованы следующие источники: Instagram-страницы asidada.ua kerstin_shop, be_good_shoes, vilostore_lviv.