С чем носить черное платье осенью: 5 стильных образов, которые никогда не выйдут из моды

Каждая девушка знает, что такое little black dress. Это вариант платья, которое можно надеть как на праздничное мероприятие, так и на деловую встречу. Осенью 2024 года модные блогеры переосмыслили этот тренд.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие фасоны присмотреть на осенний период, а также с чем носить такое платье, чтобы выделяться из серой массы.

Обтягивающее платье + кожаный пиджак + сапоги до колена

Для повседневных луков можно выбрать теплое платье в длине миди или макси, которая сейчас считается трендом. Это длина до щиколотки или на 3-5 см выше нее. Носить его можно с любыми сапогами, ботинками или же ботильонами. Дополнить образ можно кожаной курткой или пиджаком такого же цвета - получится total black look.

Черное платье на осень (фото: instagram.com/giasinatra)

Платье с пышной юбкой + ботильоны

Еще один вариант на осень - платье с пышной юбкой. Например, можно взять летнее и стилизовать его с теплым свитером. Получится многослойный образ на каждый день. Дополнить его можно ботильонами на высоких каблуках, сумкой необычной формы и сверху накинуть тренч или пальто.

Можно надеть и летнее платье (фото: instagram.com/marina_torres)

Платье с высоким горлом + пояс + обувь с острым носком

Чтобы создать максимально осенний лук, присмотрите трикотажное платье с высокой горловиной. Дополните его тонким кожаным ремнем, чтобы подчеркнуть линию талии, ботильонами с острым носком и небольшой сумочкой.

Черное платье на осень (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Платье-худи + грубые ботинки

Для расслабленных повседневных луков присмотрите объемное платье-худи. Сочетать его можно с грубыми ботинками на тракторной подошве, массивным пуховиком и сумкой контрастного цвета.

Образ на холодную осень и зиму (фото: instagram.com/_loissterling)

Короткое платье + длинное пальто + ботфорты

Еще один вариант образа - с черным платьем в длине мини. Надевайте такое платье, длинное пальто, а также сапоги-ботфорты. Дополните лук вместительной сумкой из натуральной или искусственной кожи.

Стильный лук на осень (фото: instagram.com/dawn.tan)