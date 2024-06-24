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Каким был первый состав "Океана Эльзы": архивный кадр 30-летней давности поразил сеть

Понедельник 24 июня 2024 19:39
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Каким был первый состав "Океана Эльзы": архивный кадр 30-летней давности поразил сеть группе "Океан Эльзы" осенью исполняется 30 лет (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Автор: Любовь Блажко

В октябре следующего года украинской рок-группе "Океан Эльзы" исполняется 30 лет, и по этому случаю участники объявили о большом концерте осенью. Музыканты уже сообщили о старте продаж билетов на масштабное событие, а также поделились архивным снимком.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как изменилась группа и кто был среди первых участников.

"Океан Эльзы" 30 лет назад

Так, группа разместила фото, на котором изображен первый состав "Океана Эльзы": Святослав Вакарчук, Павел Гудимов, Юрий Хусточка и Денис Глинин.

Каким был первый состав &quot;Океана Эльзы&quot;: архивный кадр 30-летней давности поразил сетьПервый состав группы "Океан Эльзы" (1995). Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Уточняется, что кадр был сделан в 1995 году - после первого выступления артистов на телевидении.

"А это вам фото, сделанное во львовской студии после первого выступления "Океана Эльзы" на ТВ. Год 1995", - говорится в посте.

Как отреагировала сеть

Поклонники были приятно удивлены увиденным. В многочисленных комментариях они пишут, что от этого кадра у них побежали мурашки по коже, а также вспомнились годы юношества и школы. Пользователи сети отмечают:

  • "Великолепное фото! Спасибо за творчество!"
  • "Мурашки!"
  • "И меня промурашило. Вспомнились школьные годы, далекие теплые беззаботные времена"
  • "Легендарные! Спасибо за музыку, открывшую миру настоящую Украину!".

Что известно про "Океан Эльзы" и как менялся состав группы

Группа "Океан Эльзы", как уже упоминалось выше, была основана в октябре 1994 года, и сначала мужчины исполняли музыку в стиле поп и рок. Вакарчук имел сразу несколько ролей: вокалиста, главного композитора и автора текстов.

В списке бывших участников коллектива - музыкант Дмитрий Шуров, который работал с музыкантами в период с 2001 по 2004 год. Гитарист Павел Гудимов был в составе "Океана Эльзы" с 1994 по 2005 год.

Что касается бас-гитариста Юрия Хусточки, то он был членом команды артистов в период с 1994 по 2004 год. Также ранее в состав группы входил гитарист Петр Чернявский (2005-2013), еще он является экс-участником коллективов "Абздольц" и "День захисту дітей".

Каким был первый состав &quot;Океана Эльзы&quot;: архивный кадр 30-летней давности поразил сетьКонцерт коллектива в Польше (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Нынешние участники группы

Бессменным лидером и вокалистом остается 49-летний Святослав Вакарчук. Ударник Денис Глинин тоже продолжает работу в коллективе с момента его основания.

В 2004 году к музыкантам присоединились бас-гитарист Денис Дудко и клавишник Милош Елич, который пришел на место Дмитрия Шурова. В 2013-м к коллективу присоединился еще один уроженец Сербии – гитарист Владимир Опсеница.

Каким был первый состав &quot;Океана Эльзы&quot;: архивный кадр 30-летней давности поразил сеть"Океан Эльзы" сейчас (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

К слову, Вакарчук ранее говорил, что "Океан Эльзы" никогда не будет участвовать в конкурсах, где участники соревнуются за места, например, в "Евровидении".

Такого принципа участники придерживаются с начала своего основания - после разочарования в музыкальном мероприятии "Жемчужины сезонов", где "Океан Эльзы" лидировали от начала вплоть до выступления последних выступавших артистов, которые в итоге победили, в то время как знаменитой рок-группе досталось второе место.

Кроме этого, в марте 2024 года Вакарчук рассказывал, что вместе с коллективом выпустит англоязычный альбом, который также выйдет на украинском языке - это событие произойдет по случаю их 30-летия.

Ранее Дмитрий Кулеба показал, как выглядел 30 лет назад.

Также мы писали о том, что Гайтана поделилась архивным фото из Крыма.

При написании материала были использованы источники: пост из Instagram "Океан Эльзы" и информация о группе со страницы Wikipedia.

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