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Как выглядел Дмитрий Кулеба с длинными волосами: глава МИД показал архивное фото

Пятница 14 июня 2024 18:45
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Как выглядел Дмитрий Кулеба с длинными волосами: глава МИД показал архивное фото Дмитрий Кулеба (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)
Автор: Иванна Пашкевич

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба порадовал юзеров архивной семейной фотографией, на которой он изображен с довольно нетипичной для него длиной волос.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram политика.

Как выглядел Кулеба 10 лет назад

На днях мама главы МИД Евгения праздновала день рождения. По этому случаю политик опубликовал с ней фото и посвятил родному человеку теплые слова.

На снимке Кулеба позирует в белой рубашке, а его мама - в наряде черного цвета.

Кроме того, мужчина в шутку заметил, что длина его волос на фотографии такая же, как и у его мамы. Фотография сделана более 10 лет назад.

"Более 10 лет назад у меня волосы были не короче, чем у мамы. Сегодня у нее день рождения. И я желаю ей одного - долгой и счастливой жизни. Благодарен за все. За поддержку на протяжении всей жизни. Особенно сейчас. Люблю и всегда буду рядом", - нежно написал политик.

Как выглядел Дмитрий Кулеба с длинными волосами: глава МИД показал архивное фото

Дмитрий Кулеба с мамой (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

Недавно Кулеба показал, как выглядел 30 лет назад.

Также его возлюбленная призналась, в каких отношениях находится ее сын с главой МИД.

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Дмитрий Кулеба
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