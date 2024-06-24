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Яким був перший склад "Океану Ельзи": архівний кадр 30-річної давнини вразив мережу

Понеділок 24 червня 2024 19:39
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Яким був перший склад "Океану Ельзи": архівний кадр 30-річної давнини вразив мережу гурту "Океан Ельзи" восени виповнюється 30 років (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)
Автор: Любов Блажко

У жовтні наступного року українському рок-гурту "Океан Ельзи" виповнюється 30 років, і з цієї нагоди учасники оголосили про великий концерт восени. Музиканти вже повідомили про старт продажу квитків на масштабну подію, а також поділилися архівним знімком.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як змінився гурт та хто був серед перших учасників.

"Океан Ельзи" 30 років тому

Так, гурт розмістив фото, на якому зображено перший склад "Океану Ельзи": Святослав Вакарчук, Павло Гудімов, Юрій Хусточка та Денис Глінін.

Яким був перший склад &quot;Океану Ельзи&quot;: архівний кадр 30-річної давнини вразив мережуПерший склад гурту "Океан Ельзи" (1995 рік). Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Уточнюється, що кадр був зроблений у 1995 році - після першого виступу артистів на телебаченні.

"А це вам фото, що зроблене у львівській студії після першого виступу "Океану Ельзи" на ТБ. Рік 1995", - йдеться у пості.

Як відреагувала мережа

Шанувальники були приємно вражені побаченим. У численних коментарях вони пишуть, що від цього кадру у них побігли мурашки по шкірі, а також згадалися роки юнацтва та школи. Користувачі мережі зазначають:

  • "Чудове фото! Дякую за творчість!"
  • "Мурахи!"
  • "І мене промурашило. Згадались шкільні роки, далекі теплі безтурботні часи"
  • "Легендарні! Дякую за музику, яка відкрила світові справжню Україну!".

Що відомо про "Океан Ельзи" та як змінювався склад гурту

Гурт "Океан Ельзи", як вже згадувалося вище, було засновано у жовтні 1994 року, і спершу чоловіки виконували музику у стилі поп та рок. Вакарчук мав одразу кілька ролей: вокаліста, головного композитора та автора текстів.

У списку колишніх учасників колективу - музикант Дмитро Шуров, який був клавішником та працював із музикантами у період з 2001 по 2004 рік. Гітарист Павло Гудімов був у складі "Океану Ельзи" з 1994 по 2005 рік.

Що стосується бас-гітариста Юрія Хусточки, то він був членом команди артистів у період з 1994 по 2004. Також раніше до складу гурту входив гітарист Петро Чернявський (2005-2013), ще він є ексучасником колективів "Абздольц" та "День захисту дітей".

Яким був перший склад &quot;Океану Ельзи&quot;: архівний кадр 30-річної давнини вразив мережуКонцерт колективу у Польщі (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

Теперішні учасники гурту

Незмінним лідером та вокалістом залишається 49-річний Святослав Вакарчук. Ударник Денис Глінін теж продовжує роботу у колективі з моменту його заснування.

У 2004 році до музикантів приєдналися бас-гітарист Денис Дудко та сербрський клавішник Милош Єлич, який пройшов на місце Дмитра Шурова. У 2013-му до колективу доєднався ще один уродженець Сербії - гітарист Владімір Опсеніца.

Яким був перший склад &quot;Океану Ельзи&quot;: архівний кадр 30-річної давнини вразив мережу"Океан Ельзи" зараз (Фото: instagram.com/okeanelzy_official)

До слова, Вакарчук раніше говорив, що "Океан Ельзи" ніколи не буде брати участь у конкурсах, де учасники змагаються за місця, наприклад, у "Євробаченні".

Такого принципу учасники дотримуються з початку свого заснування - після розчарування у музичному заході "Перлини сезонів", де "Океан Ельзи" лідирували від початку аж до виступу останніх артистів, які перемогли, у той час як знаменитому рок-гурту дісталося друге місце.

Крім цього, у березні 2024-го Вакарчук розповідав, що разом з колективом випустить англомовний альбом, який також вийде українською мовою - ця подія станеться з нагоди їхнього 30-річчя.

Раніше Дмитро Кулеба показав, як виглядав 30 років тому.

Також ми писали про те, що співачка Гайтана поділилася архівним фото з Криму.

Під час написання матеріалу було використано джерела: допис з Instagram "Океан Ельзи" та інформація про гурт зі сторінки Wikipedia.

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