Коврик в ванной может привести к проблемам с кожей ног: все детали

Коврик в ванной может подвергнуть ноги воздействию микробов и привести к проблемам с кожей. Следует уметь правильно ухаживать за таким предметом, чтобы избежать всех опасностей.

Опасность для ног

После каждого приема душа люди становятся на коврик, на который капают остатки воды или мыла. Однако, если не высушивать коврик, он будет влажным и на нем будут накапливаться бактерии, что может привести к плесени.

К сожалению, не только влажность создает такую проблему. Благодаря тесной близости к унитазу коврики также обеспечивают большую площадь поверхности для сбора разбрызгивающихся бактерий во время каждого смыва.

Предохранительный шаг для поддержания чистоты вашей ванной: закройте крышку унитаза перед смывом. Это предотвратит разбрызгивание миллионов бактерий на ручки, пол или коврик.

К тому же большинство людей обычно думают о том, что стирать коврики для ванной только раз или два в год будет достаточно. Но это не так.

Как правильно ухаживать за коврами

Есть способы опередить проблемы с плесенью и бактериями. В частности, можно взять коврик и повесить его на борт ванной или на шторку для душа между использованием. Это обеспечивает циркуляцию воздуха, которая может замедлить рост микробов.

Стирать такой коврик нужно раз в неделю во избежание размножения бактерий и грибка.

Коврики из микрофибры с длинным ворсом чаще всего собирают мусор и становятся питомником бактерий. Лучше выбирать коврики резиновые, пластиковые, то есть из материала, который не станет плохо пахнуть через три недели.

Когда нужно выбрасывать коврик

Пора заменить коврик для ванны, когда на нем появляются видимые признаки износа - потертости, потемнения или выцветания цвета, потеря плотности.

Резиновые коврики для ванны могут иметь наиболее очевидные признаки - легко заметить, когда резиновая основа начинает трескаться или рваться.

В то же время регулярная и тщательная чистка коврика с помощью средств, предназначенных для глубокой очистки и удаления запахов, может обеспечить длительный срок службы.