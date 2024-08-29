Как избавиться от черной плесени в ванной комнате

Плесень может стать настоящей головной болью, особенно если она появляется в местах, где ее трудно заметить и удалить. Это не только косметическая проблема - плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем и разрушать строительные материалы. Где она может появиться и как ее можно устранить?

РБК-Украина (проект Styler) разъясняет, почему появляется черная плесень и как ее предотвратить.

Где плесень любит жить?

Плесня любит теплые и влажные условия. Основные места ее появления:

Ванная. Высокая влажность от душа и ванной делает эту комнату идеальным местом для роста плесени. Особое внимание следует уделить углам и стыкам плитки.

Высокая влажность от душа и ванной делает эту комнату идеальным местом для роста плесени. Особое внимание следует уделить углам и стыкам плитки. Кухня. Плесень может появляться в местах, где часто накапливается влага, таких как раковины и места за холодильником.

Плесень может появляться в местах, где часто накапливается влага, таких как раковины и места за холодильником. Подвал и чердак. Влажность и недостаточная вентиляция в этих зонах создают идеальные условия для развития плесени. Неправильная гидроизоляция может способствовать ее появлению.

Как эффективно бороться с плесенью?

Обеспечьте хорошую вентиляцию. Установите вентиляционные системы в ванной и кухне. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не забиты и воздух свободно циркулирует. Для чердаков и подвалов используйте осушители воздуха для понижения влажности.

Сушите и осушайте. Перед удалением плесени необходимо полностью высушить пораженные участки. Чтобы ускорить процесс, используйте обогреватели и осушители воздуха.

Удалите плесень. Для удаления плесени используйте антигрибковые средства, такие как белый уксус, перекись водорода или специализированные очистители. Нанесите средство на пораженные участки, дайте ему подействовать, затем очистите и высушите.

Устраните источники влаги. Проверьте и устраните протечку сантехники. Убедитесь, что уплотнители и герметики в ванной комнате и на кухне в хорошем состоянии.

Ванная комната – это буквально "питомник" черной плесени (фото: cleanfirst.ca)

Профилактика плесени в ванной комнате

Влажные углы и мокрые трубы даже при хорошей вентиляции могут стать причиной появления грибка. Все стыки (примыкание раковины, ванной, душевой кабины, мебели к плитке), куда попадает вода, должны быть обработаны санитарным герметиком.

Потолок следует выкрасить водостойкой краской, даже если вы скрываете его под облицовкой.

Не используйте ванную для сушки белья, так как эта процедура повышает влажность в любом помещении.

Теплый пол в ванной поможет бороться с чрезмерной влажностью. Время от времени «сушите» ванную при помощи обогревателя.

Если вы планируете ремонт в ванной, обратите внимание на ректифицированную плитку (с минимальными швами) и клинкерный кирпич, который не поддерживает рост плесени благодаря его плотной структуре.

Во время ремонта несколько раз обработайте все поверхности антигрибковым средством до нанесения штукатурки и после. Углы ванной имеет смысл обработать жидким воском или бесцветным или белым герметиком силиконовым.

Не забывайте о защите органов дыхания (фото: Freepik.com)

Лайфхаки и уборка

В обойный клей можно добавить чуть-чуть (не более 1% от общего объема) специального противогрибкового средства.

Если в ванной используется дерево (пол, мебель), будь то влагостойких пород (тиковая, или более дешевая - пихта). Обработка дерева должна быть как у судостроителей: яхтенные и палубные средства защиты дерева спасут пол от постоянной сырости.

Раз в месяц протирайте потенциально опасные места столовым уксусом.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете не только эффективно бороться с уже имеющейся плесенью, но и предотвратить ее появление в будущем.