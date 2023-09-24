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Это правило для водителей заработает уже через неделю. Не забудьте!

Украина, Воскресенье 24 сентября 2023 11:00
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Это правило для водителей заработает уже через неделю. Не забудьте! В Украине с 1 октября будет действовать важное правило для водителей (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине с 1 октября будет действовать важное правило для всех автомобилистов. В частности, правило касается о дневных ходовых огнях вне населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пункт 9.8 правил дорожного движения.

Чего должны придерживаться водители

С 1 октября по 1 мая украинские водители должны всегда включать ближний свет фар вне населенных пунктов в осенне-зимний период. Таким образом, транспортные средства становятся более заметными в условиях ограниченной видимости и короткого светового дня.

"На всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства - ближний свет фар", - говорится в правилах дорожного движения.

Также в условиях плохой видимости на транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей.

В летний период дни длиннее, поэтому это правило не действует. То есть езда по трассе без ближнего света фар днем разрешена до 1 октября и штраф не грозит.

Что следует сделать

Для большей безопасности на дороге водителям рекомендуют:

  • увеличить дистанцию, ведь даже небольшие осадки могут сделать дорогу скользкой и, соответственно, увеличить ваш тормозной путь
  • держаться правого края дороги - в условиях плохой видимости водители могут выезжать на середину дороги, поэтому это может создать аварийную ситуацию
  • включить обогрев стекла - следить за тем, чтобы на лобовом стекле не собиралась влага. Также установить такую скорость стеклоочистителей, которая обеспечит наилучшую видимость
  • соблюдать безопасную скорость, ведь превышение на мокрой дороге может привести к потере контроля над транспортным средством
  • избегать опасных маневров и, прежде всего, обгона
  • если видимость на дороге ухудшилась - нужно съехать на обочину и оставить включенными габариты и фары, чтобы переждать непогоду

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