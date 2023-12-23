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Дадут ли субсидию, если получил недвижимость по наследству: объяснение Пенсионного фонда

Украина, Суббота 23 декабря 2023 04:27
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Дадут ли субсидию, если получил недвижимость по наследству: объяснение Пенсионного фонда Фото: ПФУ объяснил, назначат ли субсидию в случае получения наследства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинцы, которым начисляется субсидия на коммуналку по возрасту, могут и дальше на нее рассчитывать в случае получения недвижимости в наследство. Но есть несколько условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснение Пенсионного фонда Украины.

ПФУ объясняет, что пенсионеры (лица, получающие субсидию по возрасту), имеющие в собственности недвижимость и получившие в наследство квартиру или дом, будут и дальше получать субсидию.

"При указанных обстоятельствах вы имеете право на субсидию, поскольку получаете пенсию по возрасту (на получателей пенсии за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца эта норма не распространяется) и кроме жилья, полученного по наследству, имеете только одно жилое помещение", - говорится в сообщении.

Однако право на субсидию сохраняется только при условии, что недвижимость не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Субсидия в Украине

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

Кроме того, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

В Минсоцполитики также объясняли, назначат ли украинцам субсидию, если есть долг за коммуналку.

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