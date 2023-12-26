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ПФУ увеличил выплату пенсий, субсидий и льгот за последний месяц

Украина, Вторник 26 декабря 2023 10:02
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ПФУ увеличил выплату пенсий, субсидий и льгот за последний месяц Фото: ПФУ увеличил выплаты
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины 25 декабря завершил финансирование пенсий за декабрь. На выплаты направлено 58,0 млрд гривен, что больше, чем в ноябре (57,9 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным ПФУ, в том числе 9,6 млрд гривен выплачено через АО "Укрпочта", 48,4 млрд гривен - через уполномоченные банки.

По состоянию на 25 декабря профинансировано:

  • 6,4 млрд гривен - на выплату жилищных субсидий и льгот (в ноябре - 2,5 млрд гривен),
  • 2,3 млрд гривен - на страховые выплаты, в том числе на оплату больничных - 1,2 млрд гривен.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии в Украине за 9 месяцев 2023 вырос на 727,74 грн или на 15,7% до 5 350,33 грн. При этом инфляция составила 3,0%.

Пенсии более 10 тысяч гривен на 1 октября получали 1,13 млн украинцев. Это 10,7% от общего количества пенсионеров (10,54 млн человек).

Функции выплаты субсидий перешли в Пенсионный фонд с 1 октября 2022 года. С 1 декабря Пенсионный фонд также назначает субсидии.

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пенсії в Україні Пенсионный фонд Украины
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