При каких условиях можно потерять субсидию в 2024 году: список всех случаев

Жилищную субсидию могут отменить, если гражданин нарушил условия пользования ею или попал в категорию населения, для которой эти льготы не предоставляются.

О том, в каких случаях можно потерять субсидию, пишет РБК-Украина (проект Styler).

При каких условиях можно потерять субсидию

Граждане, имеющие задолженность за коммунальные услуги, рискуют потерять субсидию. В частности, речь идет о сумме свыше 680 гривен, которая накопилась в течение 3 месяцев.

Если задолженность не погасить, то ПФУ лишит потребителя субсидии. Ее можно будет восстановить, если полностью уплатить сумму долга. Или когда гражданин заключит договор о реструктуризации.

Основаниями для отмены субсидии могут стать:

смена места жительства, ведь расчет льгот происходит в соответствии с конкретным жильем

смерть лица, которому предоставляли льготы

если лицо указало ложный размер дохода

приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. грн

Кому не предоставляют субсидию

В предоставлении субсидии отказывают в следующих случаях:

если есть совершеннолетний член семьи, который нигде не учится и не работает

площадь квартиры более 130 кв. м, а дома - более 230 кв. м

если есть автомобиль, выпущенный менее 5 лет назад, или два и более автомобилей, выпущенных менее 15 лет назад. При этом ограничения не касаются мопедов и велосипедов

есть депозит размером более 100 тыс. грн

не вернули лишние средства, полученные по субсидии

кто-то из членов домохозяйства имеет долг по алиментам 3 месяца и больше

Напомним, что субсидию предоставляются гражданам, у которых коммунальные платежи составляют более 15% дохода семьи. При назначении жилищной льготы принимают во внимание совокупный доход всех членов семьи, жилую площадь и долги за коммуналку.

Как оформить жилищную субсидию (фото: facebook.com/yasno)