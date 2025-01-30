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Украинские коты не "мяукают"! Как правильно называют звуки, которые издают эти животные

Четверг 30 января 2025 08:00
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Украинские коты не "мяукают"! Как правильно называют звуки, которые издают эти животные Украинские коты не "мяукают", а как они говорят? (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинский язык богат разнообразными словами и выражениями, однако люди все равно пользуются заимствованными. Даже в таких простых вещах, как "язык" домашних животных - почему-то коты у нас "мяукают", хотя это не так.

Как правильно называть кошачью "мову" на украинском и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковеда Ольги Багний в TikTok.

Когда мы говорим о звуках, которые издают наши любимые пушистики, мы употребляем фразу "коты мяукают" и даже не задумываемся, что с этими словами не так.

"Молчаливая кошка опаснее, чем мяукающая. Тем более кошка мяукать не может, потому что украинские коты не "м'явкають", - отмечает языковед.

Ольга Багний объяснила, в украинском языке корректно и уместно употреблять совсем другие выражения - украинские. Например:

  • Коти нявкають
  • Коти нявчать
  • Коти нявкотять

Сами эти фразы подходят для описания тех звуков, которые издают ваши пушистые любимцы. По толковому словарю коты "литературным языком" говорят не "мяу", и не "мяв", а "няв". Еще коты могут "муркотіти, гарчати та шипіти"

@sametak1064 Чи мʼявкають українські коти? #правильноукраїнською #мова #українськамова #якправильно оригінальний звук - Правильно українською

Кстати, в украинской азбуке указывается, как говорят животные:

  • Свині рохкають, а поросята кувікають
  • Гуси не гоготять, а гелготять, гегають чи джеркотять.
  • Крякають у нас ворони (і каркають теж)
  • Курки кудкудакають
  • Наш соловейко тьохкає, а сороки скрекотять.
  • Горобці цвірінькають, жайворонки, ластівки, щиглі щебечуть
  • Їжак чмихає
  • Коні іржуть
  • Жаби квакають і кумкають
  • Великі собаки гавкають, а цуценята дзявкають (як і лисиці)

Ранее мы рассказывали о том, как правильно сказать на украинском "бабушка".

А еще писали о том, какое украинское слово сбивает россиян с толку.

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