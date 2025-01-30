Украинские коты не "мяукают"! Как правильно называют звуки, которые издают эти животные
Украинский язык богат разнообразными словами и выражениями, однако люди все равно пользуются заимствованными. Даже в таких простых вещах, как "язык" домашних животных - почему-то коты у нас "мяукают", хотя это не так.
Как правильно называть кошачью "мову" на украинском и почему, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения языковеда Ольги Багний в TikTok.
Когда мы говорим о звуках, которые издают наши любимые пушистики, мы употребляем фразу "коты мяукают" и даже не задумываемся, что с этими словами не так.
"Молчаливая кошка опаснее, чем мяукающая. Тем более кошка мяукать не может, потому что украинские коты не "м'явкають", - отмечает языковед.
Ольга Багний объяснила, в украинском языке корректно и уместно употреблять совсем другие выражения - украинские. Например:
- Коти нявкають
- Коти нявчать
- Коти нявкотять
Сами эти фразы подходят для описания тех звуков, которые издают ваши пушистые любимцы. По толковому словарю коты "литературным языком" говорят не "мяу", и не "мяв", а "няв". Еще коты могут "муркотіти, гарчати та шипіти"
@sametak1064 Чи мʼявкають українські коти? #правильноукраїнською #мова #українськамова #якправильно оригінальний звук - Правильно українською
Кстати, в украинской азбуке указывается, как говорят животные:
- Свині рохкають, а поросята кувікають
- Гуси не гоготять, а гелготять, гегають чи джеркотять.
- Крякають у нас ворони (і каркають теж)
- Курки кудкудакають
- Наш соловейко тьохкає, а сороки скрекотять.
- Горобці цвірінькають, жайворонки, ластівки, щиглі щебечуть
- Їжак чмихає
- Коні іржуть
- Жаби квакають і кумкають
- Великі собаки гавкають, а цуценята дзявкають (як і лисиці)
Ранее мы рассказывали о том, как правильно сказать на украинском "бабушка".
А еще писали о том, какое украинское слово сбивает россиян с толку.