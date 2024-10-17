В каких лесах всегда есть грибы и где их вообще не бывает

Сбор грибов - увлекательное и полезное дело, но не в каждом лесу можно найти любимые трофеи. Различные типы лесов создают специфические условия для роста грибов, поэтому знание о том, где следует искать грибы, поможет вам вернуться домой с корзиной, наполненной урожаем.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, в каких лесах грибы растут лучше, а также какие деревья не способствуют их появлению.

Хвойные леса

Хвойные леса, образованные преимущественно соснами и елями, славятся большим количеством грибов. Здесь можно найти такие популярные виды, как

белые грибы,

лисички,

маслята,

подберезовики.

Грибы любят кислую почву, которая создается благодаря опаданиям хвойной хвои. Особенно хорошо растут грибы в старых хвойных лесах, где тень и влага образуют идеальные условия для их появления.

Однако важно знать, что молодые сосновые посадки могут быть менее урожайными из-за недостаточного слоя органических веществ в почве.

Лиственные леса

Лиственные леса, особенно дубовые, березовые и буковые, - это настоящий рай для грибников. В таких лесах много света, а опадающие листья создают питательную почву для грибов. Чаще всего в лиственных лесах можно встретить

подосиновики,

моховики,

сыроежки

и всевозможные виды белых грибов.

Дубовые леса, в частности, богаты настоящими белыми грибами, которые ценятся за свой вкус.

Буковые леса - отличное место для лисичек, а березовые - для подберезовиков и маслят. В этих местах грибы появляются массово после дождей и поиски становятся настоящим удовольствием.

Боровики легко найти в смешанных лесах (фото: Pixabay.com)

Смешанные леса

Смешанные леса, где встречаются и хвойные, и лиственные деревья, являются лучшим вариантом для тех, кто любит разнообразие в грибах. Здесь вы можете найти практически все виды грибов: от белых до опят, лисичек и рыжиков.

Смешанные леса благодаря сочетанию деревьев создают оптимальные условия для грибов - здесь есть и тень, и влага, а также разнообразие питательных веществ в почве. Особенно урожайны леса, где рядом растут сосны и дубы - грибы здесь появляются чаще и в больших количествах.

Леса, где грибы не растут вообще

Хотя многие леса щедры на грибы, есть и такие, где их почти не найти. Это леса, состоящие из деревьев, под которыми грибы не любят расти. Среди таких деревьев - каштан, акация и клен.

Эти деревья обладают особыми свойствами листьев и корневой системы, которые делают почву непригодной для развития грибницы. В каштановых лесах грибы почти не встречаются из-за чрезмерной кислотности почвы, которую создают их листья.

Акациевые леса не подходят для грибов из-за недостаточной влажности и избыточной плотности почвы. Кленовые лесопосадки могут быть слишком сухими и не имеют достаточного подслоя органики для роста грибов.