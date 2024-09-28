6 самых вкусных грибов в лесу, которые следует искать в первую очередь

Грибы содержат вдвое больше белков, чем овощи, а в сушеном виде они богаты белком больше, чем мясо или рыба. Они не только обладают неповторимым вкусом, но и богаты полезными веществами, что делает их идеальными для различных кулинарных экспериментов. Итак, какие грибы считаются самыми ценными из-за их высокой питательной ценности и универсальности в приготовлении блюд?

Белые грибы

Где растут

Белые грибы можно найти в хвойных и лиственных лесах, в частности, под соснами, елами, березами и дубами. Наиболее благоприятными условиями для их роста являются теплые и влажные леса, а также места, где много мха и травы. Они появляются с июня по октябрь, а их пик сбора приходится на август и сентябрь.

Как готовить

Белые грибы славятся своим насыщенным грибным ароматом. Их можно использовать для приготовления супов, жарки, тушения, а также для консервации.

Особенно популярны блюда из белых сушеных грибов, которые сохраняют свои полезные свойства и аромат даже после длительного хранения. Белые грибы можно мариновать, солить или добавлять в салаты и соусы.

Белые грибы (фото: Википедия)

Боровики

Где растут

Боровики произрастают в сосновых и еловых лесах, иногда встречаются и в смешанных лесах с дубами и березами. Их можно найти на открытых участках леса или у деревьев, где они образуют микоризу. Лучшие условия для сбора - это теплые летние и осенние дни после дождей.

Как готовить

Боровики универсальны в кулинарии. Они подходят для всех видов обработки: их можно жарить, тушить, варить или мариновать. Боровики прекрасно подходят для приготовления ухи, ризотто, паст или соусов.

Они хорошо хранятся в сушеном или замороженном виде, что позволяет их использовать в течение всего года.

Боровики (фото: Википедия)

Грузди белые и желтые

Где растут

Грузди любят расти в березовых рощах и смешанных лесах, особенно в тенистых местах. Их можно найти в июле и сентябре, и они лучше растут после дождей в периоды, когда земля достаточно влажная. Белые и желтые грузди обычно прячутся под листвой или травой.

Как готовить

Грузди чаще всего используют для засолки, ведь именно в таком виде они раскрывают свой хрустящий вкус. Перед засолкой грибы вымачивают, чтобы удалить горечь. Соленые грузди - это деликатес, который можно подавать к столу как самостоятельную закуску или использовать для приготовления разнообразных блюд.

Грузди белые (фото: Википедия)

Рыжики еловые

Где растут

Рыжики еловые встречаются в хвойных лесах, особенно под елами, где они любят прятаться в мхе и подстилке из игл. Их можно собирать с августа по конец октября. Эти грибы лучше всего растут в лесах с высокой влажностью после дождей.

Как готовить

Рыжики отлично подходят для жарки, маринования и соления. Они обладают ярким оранжевым цветом и приятным ароматом, что делает их популярным ингредиентом для грибных закусок. Соленые или маринованные рыжики можно подавать как самостоятельное блюдо, либо использовать в салатах и супах.

Рыжики еловые (фото: Википедия)

Рыжики сосновые

Где растут

Эти грибы встречаются под соснами в хвойных лесах. Они любят сухие и солнечные места и растут в период с июля по сентябрь. Рыжики сосновые имеют яркий внешний вид и легко распознаны среди другой растительности благодаря их оранжевой шапке.

Как готовить

Рыжики сосновые также хорошо подходят для жарки, засолки и маринования. Они обладают деликатным вкусом и нежной текстурой, поэтому идеальны для легких закусок и салатов. Также их можно добавлять в рагу, супы и использовать в качестве начинки для пирогов.

Рыжики сосновые (фото: Википедия)

Лисички

Где растут

Лисички можно найти в смешанных и хвойных лесах под елами и соснами. Эти грибы появляются с середины лета и до поздней осени. Лисички любят расти большими группами на влажных местах, особенно после дождей.

Как готовить

Лисички известны своим уникальным вкусом и прекрасно подходят для жарки, тушения и варки. Они также отлично дополняют омлеты, соусы и супы. Лисички не теряют свою текстуру во время обработки, поэтому их часто используют в ресторанных блюдах.

Лисички (фото: Википедия)