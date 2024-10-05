7 самых распространенных ошибок грибников-новичков, которые могут стать роковыми

Сбор грибов - это не только увлекательное путешествие в лес, но и серьезная ответственность и риски. Некоторые ошибки могут не только испортить удовольствие, но и привести к серьезным последствиям для здоровья или даже жизни.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает рассмотреть самые распространенные ошибки, которые допускают грибники-новички, и узнать, как их избежать.

Неуверенность в знаниях о грибах

Одна из самых опасных ошибок - собирать грибы, не будучи полностью уверенным в их безопасности. Некоторые съедобные грибы имеют очень похожие ядовитые "двойники".

Например, шампиньон легко спутать с бледной поганкой, а съедобную сыроежку - с мухомором. Новичкам рекомендуется собирать только грибы, которые им хорошо знакомы, и не полагаться на фото из интернета или рассказы знакомых, ведь даже опытные грибники могут ошибаться.

Уборка старых или поврежденных грибов

Вторая важная ошибка - сбор старых или поврежденных грибов. Они могут содержать накопившиеся со временем токсичные вещества или быть пораженными бактериями и плесенью.

Такие грибы даже после термической обработки могут вызвать пищевое отравление. При сборе следует обращать внимание на свежесть грибов: они должны быть без темных пятен, с твердой текстурой и без неприятного запаха.

Даже съедобные грибы, если они стары, не стоит собирать (фото: Freepik.com)

Уборка грибов у дорог и промышленных зон

Грибы обладают способностью накапливать тяжелые металлы, токсины и радионуклиды из окружающей среды. Поэтому сбор грибов вблизи дорог, промышленных предприятий или мест с химическими загрязнениями очень опасен.

Такой урожай может содержать опасные для здоровья вещества, которые могут вызвать отравление или долгосрочные проблемы со здоровьем. Всегда выбирайте экологически чистые места для сбора грибов подальше от человеческой деятельности.

Отсутствие базовых знаний о признаках отравления грибами

Новички часто не знают, какие симптомы свидетельствуют об отравлении грибами и что делать в таком случае. Признаки отравления могут включать тошноту, рвоту, боль в животе, головокружение и повышение температуры.

Если после употребления грибов у вас или у кого-то из близких появились такие симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу. Промедление может привести к роковым последствиям, поскольку некоторые яды грибов очень быстро поражают внутренние органы.

Съедобные грибы нельзя собирать у экологически опасных мест (фото: Freepik.com)

Употребление сырых или недостаточно обработанных грибов

Грибы нуждаются в правильной термической обработке, ведь даже съедобные грибы могут содержать вещества, которые в сыром виде токсичны. К примеру, сыроежки получили свое название не зря, но даже их лучше отварить или обжарить перед употреблением.

Кроме того, неправильное хранение свежих грибов может привести к их быстрой порче. Грибы лучше употреблять сразу после сбора или приготовить и хранить в замороженном виде.

Отсутствие правильного инструмента для сбора

Сбор грибов без правильного инструмента может привести к повреждению грибницы и уничтожению целых колоний грибов. Новички часто срезают грибы слишком низко или вырывают их с корнями, что нарушает естественный цикл развития грибов.

Лучше всего использовать острый нож и срезать гриб на уровне земли, чтобы сохранить грибницу невредимой и дать возможность ей рожать в будущем.

Игнорирование правил безопасности в лесу

Грибники-новички часто игнорируют правила безопасности в лесу, что также может привести к роковым последствиям. Во время сбора грибов всегда следует иметь мобильный телефон, компас или карту, особенно если вы идете к незнакомому месту.

Также важно предупредить родных или друзей о вашем походе, чтобы в случае необходимости можно было организовать поисковую операцию. Осенью или в дождливую погоду лес может быть очень опасным из-за скользких троп, поэтому следует выбирать соответствующую обувь и одежду.