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По Києву промчав президентський кортеж з 19 авто: що відбувається

STYLERЖиття    03.02.2020 - 14:17
По Києву промчав президентський кортеж з 19 авто: що відбувається
У Києві помітили величезний кортеж (Колаж РБК-Україна)

На вулицях у Києві помітили величезний кортеж з 19 автомобілів

У Києві 3 лютого помітили величезний кортеж, що складається з 19 автомобілів. Люди побачили його біля станції метро "Арсенальна". Виявилося, що кортеж супроводжує президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Сам глава Туреччини пересувався в броньованому Mercedes-Maybach S-Class.

Відео кортежу опублікували на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

У Києві помітили кортеж президента Туреччини (dtp.kiev.ua)

Українці у соцмережі позитивно відреагували на кортеж, вони вважають, що президент має право користуватися супроводом безлічі автомобілів.

  • А мав на слонах проскакати?
  • Або на ішаках.

По Києву промчав президентський кортеж з 19 авто: що відбувається

Скріншот коментарів

Зазначимо, що президент Туреччини прибув у Київ для засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна і зустрічі з главою України Володимиром Зеленським. В ході візиту Ердогана супроводжують міністр казначейства та фінансів Берат Албайрак, міністр торгівлі Рухсар Пекджан, міністр юстиції Абдулхамит Гюль, голова Управління зі зв'язків адміністрації президента Фахреттин Алтун і прес-секретар президента Ібрагім Калин.

У рамках засідання Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна буде обговорюватися стан і перспективи розвитку двосторонніх відносин, а також ситуація в регіоні. У числі інших відбудеться обмін думками про становище кримських татар.

До речі, Володимир Зеленський був у Туреччині з робочим візитом 7 і 8 серпня.

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