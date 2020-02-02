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Завтра у Києві обмежать рух транспорту у зв'язку з візитом Ердогана

Новини » Суспільство     02.02.2020 - 22:20
Завтра у Києві обмежать рух транспорту у зв'язку з візитом Ердогана
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Вранці обмежать дорожній рух на Бориспільському шосе

У Києві завтра, 3 лютого, у зв'язку з візитом в Україну президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служби Управління державної України.

"Звертаємо увагу мешканців та гостей Києва на те, що 3 лютого у зв'язку з візитом в Україну президента Турецької Республіки Реджепа Тайіпа Ердогана можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці. Також просимо врахувати ймовірні обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе вранці 3 лютого і рекомендуємо по можливості скористатися громадським транспортом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 3 лютого відвідає Україну з робочим візитом. Офіційна церемонія зустрічі відбудеться в 11:00. О 16:00 Він візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі.

Додамо, що Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину 7-8 серпня. Крім президента Туреччини, він також зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм I. Вони обговорили питання територіальної цілісності України.

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