По Киеву промчался президентский кортеж из 19 авто: что происходит

В Киеве заметили огромный кортеж (Коллаж РБК-Украина)

На улицах в Киеве заметили огромный кортеж из 19 автомобилей

В Киеве 3 февраля заметили огромный кортеж, который состоит из 19 автомобилей. Люди увидели его возле станции метро "Арсенальная". Оказалось, что кортеж сопровождает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам глава Турции передвигался в бронированном Mercedes-Maybach S-Class.

Видео кортежа опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В Киеве заметили кортеж президента Турции (dtp.kiev.ua)

Украинцы в соцсети позитивно отреагировали на кортеж, они считают, что президент имеет право пользоваться сопровождением множества автомобилей.

А должен был на слонах проскакать?

Або на ішаках.

Скриншот комментариев

Отметим, что президент Турции прибыл в Киев для заседания Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина и встречи с главой Украины Владимиром Зеленским. В ходе визита Эрдогана сопровождают министр казначейства и финансов Берат Албайрак, министр торговли Рухсар Пекджан, министр юстиции Абдулхамит Гюль, глава Управления по связям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В рамках заседания Стратегического совета высокого уровня Турция-Украина будет обсуждаться состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуация в регионе. В числе прочих состоится обмен мнениями о положении крымских татар.

К слову, Владимир Зеленский был в Турции с рабочим визитом 7 и 8 августа.