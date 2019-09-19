У київському вузі професор кафедри пропагандував "русский мир": деталі гучного скандалу

У Києві у Міжрегіональній академії управління персоналом спалахнув скандал через українофобські та проросійські висловлювання провідного викладача кафедри управління персоналом і економіки праці - професора Віктора Колпакова. Ситуацію описала студентка вишу Поліна Кравченко. На своїй сторінці у Facebook дівчина докладно описала конфліктну ситуацію.

Вона також звернулася до керівництва МАУП щодо інциденту.

У підсумку 19 вересня було прийнято рішення про відсторонення професора від викладання.

Наразі проводиться службова перевірка.

Фото: скрін facebook.com/maup.com.ua

Як розповіла студентка 18 вересня, на своїй лекції Колпаков півтори години "поливав брудом" Україну.

Вона обурюється, що професор вкладає в голови студентів, що війну на Донбасі розпочала Україна, що української мови немає, у нас "нація без мозку", що нашій країні потрібно повернути союз із РФ, яку назвав "сильною державою з хорошими зарплатами". Крім того, на думку викладача, в українському Криму після окупації Росією "настало нормальне життя".

"Я знаю, що ми живемо у вільній країні, де кожен з нас має право на свою думку, свої погляди і свої політичні вподобання", - зазначила Кравченко, але в той же час закликала не забувати про реалії: військова інтервенція РФ та загибель українців від рук окупантів.

Студентка МАУП Поліна Кравченко розповіла про скандал у виші через викладача-українофоба (Фото: facebook.com/polina.kravchenko)

Дівчина розповіла, що на цій лекції Колпакова помітив її саркастичну посмішку і це його розлютило, почалася суперечка.

"Я не маю бажання тут писати все, що я від нього почула за свою "бандерність"... він кричав "Я військовий, я полковник, я наказую тобі - пішла геть!" Але я сказала, що я нікуди не піду з аудиторії, адже я ніяк його не ображала, не зривала процес, і плачу великі гроші за навчання. Професор тим часом вимагав від хлопців із групи "витягнути цю хамку звідси силою!" Група не рухалася, я ледве стримувала сльози...", - йдеться у публікації.

Також Кравченко пошкодувала, що не зняла викладача на камеру.

Як йдеться на сайті МАУП в біографії професора Колпакова, він закінчив Челябінське Вище Військово-авіаційне училище штурманів (1979), Військово-повітряну Академію ім. Гагаріна (1988) за спеціальністю оперативно-тактичне управління. Академія управління при президентові Росії (2005), за фахом методологія управління. Кандидат військових наук (1998), доцент. Викладає дисципліни: "Теорія і практика ж менеджменту", "Управління розвитком персоналу", "Стратегічне управління", "Управління знаннями персоналу".

МАУП спалахнув скандал через викладача - прихильника "русского мира" (Фото: facebook.com/maup.com.ua)

"Я нічого не маю проти, то минуле - 2005 рік. Але людина, яка є військовим, вкладає в голови наших учнів свої проросійські ідеї, і намагається формувати у молоді антипатію до власної батьківщини. Це не нормально! Це вже пропаганда ідеології нашого ворога. Таким не можна навчати студентів!" - наголосила студентка.

Нагадаємо, нещодавно у Харківському інституті танкових військ спалахнув скандал - викладача кафедри тактико-спеціальних дисциплін Геннадія Бондарєва викрили у радикальній антиукраїнській позиції та завзятій підтримці окупантів. Керівництво інституту прокоментувало ситуацію.