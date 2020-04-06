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У київському Гідропарку 10 поліцейських ловили голого порушника

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 16:16
У київському Гідропарку 10 поліцейських ловили голого порушника
У Гідропарку поліцейські ловили голого порушника (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні став причиною заборони відвідування людних місць і спортивних майданчиків

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. З 6 квітня влада посилила карантинні заходи. Українцям заборонено виходити з дому без потреби, і займатися на спортивних майданчиках.

Нещодавно в Гідропарку журналісти вже перевіряли, як люди дотримуються умов карантину, і в цей раз поліція оточила вхід на мосту, і не пускала людей, які прийшли потренуватися на майданчик.

При цьому спортсмени говорили співробітникам поліції, що їх дії незаконні і суперечать конституційним прав людини. Один чоловік так сильно хотів позайматися спортом, що вирішив переплисти Дніпро і таким чином потрапити до тренажерів, які знаходяться під відкритим небом.

Поліцейські побачили на воді чоловіка і у складі 10 осіб чекали його на березі, щоб вивести. Спортсмен не поспішав виходити з води, він ходив туди-сюди і про щось говорив з представниками правопорядку.

Гідропарку поліцейські ловили голого порушника (відео: YouTube)

В результаті чоловік все ж вийшов з води і далі він вже йшов у супроводі "копів".

Нагадаємо, що українцям заборонено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Це дозволяється тільки в разі, якщо вам треба вигуляти домашню тварину, або за службової необхідності.

За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила і норми по запобіганню інфекційних захворювань, може бути і кримінальна відповідальність.

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