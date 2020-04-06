В киевском Гидропарке 10 полицейских ловили голого нарушителя

В Гидропарке полицейские ловили голого нарушителя (фото: коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной запрета посещения людных мест и спортивных площадок

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта. С 6 апреля власти ужесточили карантинные меры. Украинцам запрещено выходить из дома без надобности, и заниматься на спортивных площадках.

Недавно в Гидропарке журналисты уже проверяли, как люди придерживаются условий карантина, и в этот раз полиция оцепила вход на мосту, и не пускала людей, которые пришли потренироваться на площадку.

При этом спортсмены говорили сотрудникам полиции, что их действия незаконны и перечат конституционным правам человека. Один мужчина так сильно хотел позаниматься спортом, что решил переплыть Днепр и таким образом попасть к тренажерам, которые находятся под открытым небом.

Полицейские увидели плывущего мужчину и в составе 10 человек ждали его на берегу, чтобы вывести. Спортсмен не спешил выходить из воды, он ходил туда-сюда и о чем-то говорил с представителями правопорядка.

В Гидропарке полицейские ловили голого нарушителя (видео: YouTube)

В итоге мужчина все же вышел из воды и далее он уже шел в сопровождении "копов".

Напомним, что украинцам запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Это разрешается только в случае, если вам нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен. А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность.