У київських парках промишляють вандали, які спотворюють новорічні ялинки (фото)

Понівечені новорічні дерева помітили в двох парках (ілюстративне фото: pixabay.com)

Новорічні ялинки у кількох парках Києва, прикрашені нещодавно до свят, потрощили невідомі. Вандали пошкодили іграшки на новорічних деревах та декорації поруч із ними. Так, у парку "Інтернаціональний" на ялинці позривали іграшки й гірлянди.

Як повідомляє "Комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Святошинського району", наслідки безладу виявили зранку 24 грудня. Помітили вандалізм співробітники парку.

За їхніми словами, невідомі пошкодили огорожу, зірвали дроти гірлянд, зламали гілки та розбили новорічні іграшки.

Зіпсована ялинка у парку "Інтернаціональний" (фото: facebook.com/svyatosh.kpuzn)

Крім того, днями в парку "Совки" зловмисники пошкодили гірлянду на інсталяції ялинці на центральній площі.

Комунальники запевнили, що вони відновлять ялинки, але закликали людей не вчиняти подібних дій і з повагою ставитися до новорічних локацій.

"Прикрашаючи парки напередодні Нового року, ми сподіваємося, що вони будуть створювати святковий настрій і позитивні емоції. Звичайно, ми все полагодимо, і ялинки й далі будуть сяяти святковими вогнями. Ми дуже сподіваємося, що подібне не повториться", – сказали у комунальному підприємстві.

Зіпсована ялинка у парку "Совки" (фото: facebook.com/svyatosh.kpuzn)

Нагадаємо, у Києві на Софійській площі під час засвічення головної ялинки країни сталася пожежа, загорілася гірлянда.

Ми також писали про те, під Херсоном згоріла головна новорічна ялинка на міській площі через замикання контактів на гірлянді. При цьому люди знімали відео, сміялися і позували на тлі палаючого дерева.