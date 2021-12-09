Київська вчителька пишається, що росіянка: скандал отримав продовження

У Києві вчителька німецької мови потрапила в скандал . Педагог заявила, що вона не українка, а рорсіянк і дуже цим пишається. Після того, як відео з її висловлюваннями потрапило в мережу, керівництво навчального закладу відреагувало на інцидент.

Про це повідомили в ТСН.

Вчительці оголосили догану

Заступник директора з навчально-виховної роботи Валентина Симонова повідомила, що на відео чути голос вчительки німецької та російської мов Лариси Бондар. В ході службового розслідування з'ясували, що інцидент стався на уроці восьмого класу.

Як виявилося, педагог шкодує про те, що трапилося.

"Причиною конфлікту стало непорозуміння між дитиною і вчителем. Учитель допустив порушення мовного законодавства, етики поведінки педагога і людини взагалі. Глибоко переживає і шкодує, що так сталося", - зазначила Симонова.

Вчителька Лариса Бондар працює в школі п'ять років, зараз їй оголосили догану. Вона продовжує виконувати свої обов'язки, але обіцяла звільнитися.

"Не стримала емоції і дуже шкодую, що так сталося. Я вже перепрошую у свого колективу, при нагоді вибачуся перед дитиною, дуже шкодую, що так сталося. Більше нічого додати. Я звільняюся", - прокоментувала Лариса Бондар інцидент.

Директор підпише заяву, як тільки повернеться на роботу.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов, на якого накладено обов'язки стежити за дотриманням прав в галузі освіти, повідомив, що за такі дії педагога потрібно негайно звільнити.

"Це відверта неповага до законів України, України, дитини, а також абсолютне нерозуміння людини, де вона знаходиться і що вона робить", - каже чиновник.