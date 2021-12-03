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У київській школі вибухнув скандал з вчителькою: "Я не українка, а русская і пишаюся цим"

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Київ, П'ятниця 03 грудня 2021 15:57
У київській школі вибухнув скандал з вчителькою: "Я не українка, а русская і пишаюся цим" У Києві вчителька потрапила в скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві вчителька німецької мови потрапила в скандал. Педагог заявила, що вона не українка, а росіянка і дуже цим пишається.

Відео з неоднозначними висловлюваннями співробітниці школи опублікували в Telegram-каналі Катарсис.

Інцидент стався в столичній школі № 303 в Дарницькому районі.

"Я пишаюся тим, що я росіянка, а не українка. 70 років всі російською розмовляли і нічого!" - сказала вона.

Викладач німецької обурилася тим, що зараз її просять говорити українською мовою, яка є державною в країні. Вона прокричала, що 70 років в Україні говорили російською.

Судячи з відеоролика, учень попросив педагога говорити українською мовою, на що отримав такі гнівні репліки.

"Потрібно звертатися до вчителя з повагою", - вже українською відповіла викладач.

Послухайте на відео, що говорить вчитель.

У коментарях до відео українці висловили свою позицію. Багато радять передати відео директору, а таку вчительку звільнити.

  • Обісцяти двері в кабінет, хай пишатися.
  • В нас вчора фізичка розказувала, що це не Росія напала на Україну, а це просто політики між собою щось не можуть поділити.
  • Я сподіваюсь, відео передадуть керівництву школи, і її на*уй виженуть?
  • Нехай школярі співають пісню про Бандеру!
  • Звільнити і не допускати до навчання дітей

Як ми раніше писали, школярки з відео "Батько наш Бандера" розвінчали пропаганду росЗМІ.

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