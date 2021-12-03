У київській школі вибухнув скандал з вчителькою: "Я не українка, а русская і пишаюся цим"
У Києві вчителька німецької мови потрапила в скандал. Педагог заявила, що вона не українка, а росіянка і дуже цим пишається.
Відео з неоднозначними висловлюваннями співробітниці школи опублікували в Telegram-каналі Катарсис.
Інцидент стався в столичній школі № 303 в Дарницькому районі.
"Я пишаюся тим, що я росіянка, а не українка. 70 років всі російською розмовляли і нічого!" - сказала вона.
Викладач німецької обурилася тим, що зараз її просять говорити українською мовою, яка є державною в країні. Вона прокричала, що 70 років в Україні говорили російською.
Судячи з відеоролика, учень попросив педагога говорити українською мовою, на що отримав такі гнівні репліки.
"Потрібно звертатися до вчителя з повагою", - вже українською відповіла викладач.
Послухайте на відео, що говорить вчитель.
У коментарях до відео українці висловили свою позицію. Багато радять передати відео директору, а таку вчительку звільнити.
- Обісцяти двері в кабінет, хай пишатися.
- В нас вчора фізичка розказувала, що це не Росія напала на Україну, а це просто політики між собою щось не можуть поділити.
- Я сподіваюсь, відео передадуть керівництву школи, і її на*уй виженуть?
- Нехай школярі співають пісню про Бандеру!
- Звільнити і не допускати до навчання дітей
Як ми раніше писали, школярки з відео "Батько наш Бандера" розвінчали пропаганду росЗМІ.