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Скільки коштує в Україні найдешевше м'ясо, і чи буде воно дорожчати

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Вівторок 18 січня 2022 10:39
Скільки коштує в Україні найдешевше м'ясо, і чи буде воно дорожчати Фото: Курятина в Україні вважається дешевим м'ясом (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Ціни на м'ясо птиці в Україні продовжують зростати, але все одно курятина залишається найдешевшим м'ясним продуктом, якщо порівнювати зі свининою і яловичиною.

Про це повідомляє ТСН.

Зараз на українських ринках і магазинах цей продукт залишається найдемократичнішим за ціною.

Скільки зараз коштує курятина

У Держстатистиці повідомили, що в грудні 2021 року один кілограм курячої тушки коштував в середньому 72 грн. Філе в середньому 117 грн.

За нею йде свинина, за неї просять 123 грн за кілограм. Втім, найдорожчим м'ясом в країні залишається яловичина. Цей продукт стартує від 182 гривень за кілограм.

Чи буде курятина дорожчати

Президент ГО "Українська організація захисту споживачів послуг" Олег Тітамир в коментарі "Фактам" спрогнозував подорожчання курячого м'яса найближчим часом. Вся справа в рекордній для підприємств ціни на газ. Він припускає, що курятина і яйця додадуть до ціни 30-40%.

"Під загрозою колапсу сьогодні - птахівництво і переробка м'яса птиці, оскільки газ є основним енергоносієм, використовуваним підприємствами цього сегмента у виробничому процесі, для дотримання мікроклімату в пташниках. Постачальники газового ресурсу пропонують Птахівникам ціни на січень у розмірі 59-60 грн за кубометр палива, що є непідйомним рівнем і загрозою для всієї галузі. У зв'язку з цим, також зросла і вартість кормів", - повідомив експерт.

Як ми раніше писали, експерт пояснив, чому в Україні стануть дефіцитом деякі товари.

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