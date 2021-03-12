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"Київська перепічка" - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 17:17
"Київська перепічка" - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото Київську перепічку замінить Kyiv Pie (фото: life.bodo.ua)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві презентували нову страву, яка може стати гастрономічною візитівкою столиці, і навіть замінити легендарну "київську перепічку", смак якої не міняється десятки років.

Про це повідомили на Офіційному порталі Києва.

Новий унікальний гастропродукт отримав назву "Kyiv Pie" (Київський пиріг) і був показаний киянам і гостям столиці вдень 12 березня в одному із закладів на Дніпровській набережній.

Аби поєднати типові українські київські традиції і тренди, водночас створити ресторанну страву, яка була б зручна для доставки та стрітфуду, залучили команду фахівців.

При розробці рецепту були враховані також уподобання веганів і вегетаріанців.

Така принада, за задумом розробників, буде сприяти розвитку гастрономічного туризму в столиці.

&quot;Київська перепічка&quot; - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото&quot;Київська перепічка&quot; - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото

У Києві презентували Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

Виглядає страва як закритий пиріг невеликого розміру. Нагадує він за формою соняшник, а зверху посипаний насінням.

Всередині - різноманітні начинки:

  • корінь селери, петрушки, пастернаку, цибуля і часник,
  • осетер, цибуля, часник, приготовані на вершковому маслі,
  • яловичий лівер, цибуля і часник на вершковому маслі.

У планах - додати солодкі начинки.

Коштувати страва буде в межах 30 гривень.

&quot;Київська перепічка&quot; - все? Презентували нову унікальну страву. Ось її фото

Так виглядає Kyiv Pie (фото: facebook.com/aleksey.povtoreyko)

У Києві презентували нову страву

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