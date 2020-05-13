Під Києвом дівчата вирішили приготувати їжу на "вічному вогні": фото "героїнь"

У Білій Церкві шукають хуліганок (колаж РБК-Україна)

У Київській області дівчата відзначилися цинічною витівкою біля "вічного вогню"

У Київській області, у місті Біла Церква поліція намагається встановити особи дівчат, які відзначилися особливим цинізмом біля "вічного вогню". Молоді особи вирішили посмажити там сосиски. На зауваження перехожих не реагували і огризалися. Про це повідомляється на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook.

В поліцію про цей інцидент повідомили небайдужі громадяни.

Дана інформація зареєстрована в Єдиному реєстрі, працівники Білоцерківського відділу поліції проводять усі необхідні заходи щодо встановлення осіб правопорушників.

"Шановні громадяни! Якщо вам відомі ці особи, або ви можете надати формацію, яка стане корисною для працівників поліції в цій справі, телефонуйте 102. Анонімність гарантується", - сказано в повідомленні.

Дівчата смажили сосиски на вічному вогні в Білій Церкві (фото: Київ Оперативний)

Користувачі мережі обурені поведінкою дівчат, але зазначають, що такі випадки не поодинокі.

А це прямий результат нашої сьогоднішньої політики.

То треба притягнути до відповідальності патрулі, які це допустили. Де вони в той час були. Це ж не одну хвилину все робилося.

Вже встановили цих осіб.

Скріншот коментарів (Facebook)

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