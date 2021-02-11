ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Миколаєві підлітки ганяли на самокатах на плитах Вічного вогню: перехожі не реагували

Новость на русском → Миколаїв, Четвер 11 лютого 2021 07:52
У Миколаєві підлітки ганяли на самокатах на плитах Вічного вогню: перехожі не реагували У Миколаєві школярі каталися на самокатах на плитах меморіального комплексу (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві підлітки каталися на самокатах на плитах Вічного вогню посеред меморіального комплексу загиблим під час Другої Світової війни у сквері імені 68-ми десантників у центрі міста.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу МАРТ.

Спочатку хлопці влаштували посиденьки на плитах братської могили, курили і спілкувалися між собою. Після цього вони почали кататися на самокатах, причому не в парковій зоні, а прямо на пам'ятній стелі і на плитах, де розташований Вічний вогонь.

Зазначається, що в цей час повз хлопців проходили дорослі, які, однак, жодних зауважень не робили, і на витівку школярів не реагували.

Через деякий час після таких розваг на меморіалі хлопці поїхали собі далі та зникли зі скверу.

Відео: У Миколаєві підлітки каталися на самокатах на меморіалі загиблим під час Другої світової війни

Варто зауважити, що в діях підлітків деякі користувачі мережі не побачили нічого поганого. Так, у коментарях до відео пишуть:

"Постійно на проспекті Перемоги в Києві, навпроти Цирку, такі підлітки катаються на подібних комплексах. І це нормально. Будь я полеглим дідом, я б радів, що мої правнуки катаються поруч і радіють життю. Як приклад ненормальності, можу навести приклад, коли підлітки влаштовують стриптиз, або справляють нужду, як у Росії".

Нагадаємо, що це не перший випадок дивної поведінки неповнолітніх близько місцевого пам'ятника на честь загиблих під час Другої Світової війни. Так, влітку у Миколаєві підлітки задули Вічний вогонь заради популярності в мережі.

А незадовго до цього в Миколаєві дівчата купалися у фонтані та обсихають біля Вічного вогню, що викликало шквал гнівної реакції в мережі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Миколаїв памятник инцидент подростки
LITE
Думала – таких не існує: вагітна наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману
Думала – таких не існує: вагітна наречена "Холостяка 10" проговорилася про деталі таємного роману