У Миколаєві підлітки ганяли на самокатах на плитах Вічного вогню: перехожі не реагували

У Миколаєві підлітки каталися на самокатах на плитах Вічного вогню посеред меморіального комплексу загиблим під час Другої Світової війни у сквері імені 68-ми десантників у центрі міста.

Спочатку хлопці влаштували посиденьки на плитах братської могили, курили і спілкувалися між собою. Після цього вони почали кататися на самокатах, причому не в парковій зоні, а прямо на пам'ятній стелі і на плитах, де розташований Вічний вогонь.

Зазначається, що в цей час повз хлопців проходили дорослі, які, однак, жодних зауважень не робили, і на витівку школярів не реагували.

Через деякий час після таких розваг на меморіалі хлопці поїхали собі далі та зникли зі скверу.

Відео: У Миколаєві підлітки каталися на самокатах на меморіалі загиблим під час Другої світової війни

Варто зауважити, що в діях підлітків деякі користувачі мережі не побачили нічого поганого. Так, у коментарях до відео пишуть:

"Постійно на проспекті Перемоги в Києві, навпроти Цирку, такі підлітки катаються на подібних комплексах. І це нормально. Будь я полеглим дідом, я б радів, що мої правнуки катаються поруч і радіють життю. Як приклад ненормальності, можу навести приклад, коли підлітки влаштовують стриптиз, або справляють нужду, як у Росії".