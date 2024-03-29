Над Киевом "загорелось" небо. Смотрите, что случилось после града (невероятные фото)

Напомним, недавно появилась подборка из 5 свежих фильмов и одного сериала, которые нужно посмотреть прямо сейчас.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях.