Над Києвом "запалало" небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

Нагадаємо, нещодавно з'явилася підбірка з 5 свіжих фільмів і одного серіалу, які треба подивитися прямо зараз.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, як будують фортифікаційні споруди на лінії оборони у Харківській та Сумській областях.