Над Києвом "запалало" небо. Дивіться, що сталося після граду (неймовірні фото)

29 березня мешканців Києва могла здивувати та приємно вразити погода. Спочатку небо затягнуло хмарами й почався дощ, а потім усі могли побачити неймовірну красу.
РБК-України (проект Styler) зібрало найбільш яскраві кадри "палаючого" неба над Києвом, які вам можуть сподобатися.
Спочатку небо над Києвом затягнуло хмарами. Почався сильний дощ, а потім - град. На тлі того, що повітря в столиці вже почало теплішати, сніжні опади всіх здивували.
Град у Києві (скріншот)
А потім на киян чекав більш приємний сюрприз. Небо стало "палати" просто під час того, як вулиці ще засипало градом. Коли ж негода вгамувалася, з'явилася неймовірна веселка.
Багряне небо у столиці (скріншоти)
"Палаюче" небо вразило мережу та мешканців столиці. Усі активно діляться кадрами з неймовірною красою та не приховують захвату. Таке буває дуже рідко.
Веселка була настільки великою, що її верхня частина "ховалася" у хмарах. Втім, від цього гірше не стало.
Веселка у Києві (фото: t.me/privatnamemarnya)
Такі раптові погодні зміни буквально підірвали мережу. Користувачі зазначають, що краса "палаючого" неба підіймає настрій, а веселка дає надію на те, що все буде добре.
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