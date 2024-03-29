5 свежих фильмов и один сериал, которые нужно посмотреть прямо сейчас

Еженедельно в мире выходит множество новых фильмов и сериалов. И как круто, что в последнее время лучшие из них оперативно появляются в украинском переводе. Причем - легально, а не на пиратских сайтах.

Чтобы вы были в курсе всех новинок в мире кинематографии, РБК-Украина (проект Styler) совместно с MEGOGO подготовили подборку самых популярных фильмов и сериалов, которые нужно посмотреть прямо сейчас.

Среди них документальная история первых дней войны от Мстислава Чернова, получившая премию Оскар, нашумевший ромком, покоривший все рейтинги, вышел в тренды TikTok и вывел саундтрек Unwritten в топ-чарты, а также мистическое, фантастическое и сатирически комедийное.

20 дней в окруженном российскими войсками Мариуполе украинские журналисты из команды Associated Press фиксировали военные преступления России. Они видели местные убийства, бомбардировки, массовые захоронения и другие ужасы войны.

Создателем, сценаристом и оператором фильма стал Мстислав Чернов, для которого она стала дебютом в режиссуре. Фильм "20 днів у Маріуполі" стал мучительным триумфом правды - получил Оскар в номинации "Лучший документальный фильм", ставший первым для Украины.

Во времена правителя Атланта мифический Черный трезубец был проклятием для всех 7 королевств. И теперь его темная магия снова распространяется по океану. Чтобы отомстить за смерть отца, Черная Манта хочет пробудить его зловещую силу. Но вместо этого - он пробудит ярость Аквамена. Ведь когда на кону судьба семьи и всей Атлантиды, самый могущественный герой океана готов на все. Даже соединиться с давним врагом.

Молодая беременная женщина однажды решает сократить себе возраст, прыгнув с высокого моста в Темзу. Гениальный, но безумный ученый слегка радуется этой ситуации, ведь сможет поставить свой непростой эксперимент.

Доктор Бакстер реанимирует девушку, пересадив ей мозг ее нерожденного младенца - чтобы она не помнила свое прошлое, где была несчастлива. Так и начинается история Беллы, которая смотрит на мир глазами ребенка. И с течением времени заметно развивается.

Бывают моменты вообще не подходящие для новых знакомств. Но именно так произошла первая встреча Бена и Би. Он - финансовый аналитик, который всему объясняется. Она - молодая студентка юридического факультета. Проведя идеальное первое свидание, им казалось, что это любовь с первого взгляда.

Однако безумная страсть превратилась во взаимную ненависть друг к другу. Понимая, что их пути никогда больше не пересекутся, они продолжают жить своими делами. Но у судьбы другие планы на эту пару.

Эбби - тихоня-первокурсница, привыкшая проводить свободное время по учебе. Но однажды она согласилась пойти с подругой на подпольные бои без правил. И когда на ринг вышел Тревис, девушка поняла, что влюбилась в этого бунтаря-красавчика.

Случайное знакомство быстро перерастает в своеобразный спор: если Тревис выигрывает следующий поединок, то Эбби согласится провести месяц в его компании. Вот только ни Эбби, ни Тревис даже не подозревают, что у них много общего, а их встреча не была случайностью.

Елена Вернем - канцлер вымышленной страны и сторонница авторитарного режима. С самого начала правления женщина начала контролировать все с помощью военных и закреплять свою диктатуру.

Время идет - и ее параноидальные черты начинают все больше проявляться. Все это замечают, но не знают что делать, ведь их будут ждать ужасные последствия. К чему приведет такое правление Елены?