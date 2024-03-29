ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)

Харьков, Пятница 29 марта 2024 17:31
UA EN RU
Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото) Как строят фортификационные сооружения в Сумской и Харьковской области (фото: Instagram/libkos)
Автор: Василина Копытко

Украина строит масштабную линию обороны и фортификационные сооружения вблизи северной границы. В частности, возводят опорные пункты из железобетонных конструкций, где смогут укрываться военнослужащие. Также обустраивают места для ведения огня.

О том, как выглядит строительство линию обороны в Сумской и Харьковской областях, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военных фотографов Константина и Влады Либеровых в Instagram.

Как строят фортификационные сооружения

"Больной вопрос, который мы поднимали с вами на фоне событий в Авдеевке, наконец-то имеет отчетливый ответ. Вы видите его на фото. Кроме Харьковской и Сумской, такое же активное строительство проходит и в других областях Украины. Действительно развита система окопов и укреплений, надлежащие фортификации и укрытия", - говорят фотографы.

Они отмечают, что уверены, что огласка темы необходимости фортификационных сооружений способствовала принятию соответствующих решений и действий со стороны ответственных лиц.

Фотографы отметили, что стать свидетелями строительства второй линии обороны и фортификационных сооружений они смогли благодаря приглашению администрации Харьковской и Сумской областей.

Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)В Сумской и Харьковской строят фортификационные сооружения (фото: Instagram/libkos)

Добавим, что только в Харьковской области к сооружению фортификационных объектов привлечено более 500 работников и более 200 единиц техники. По сообщению облсовета, строители работают беспрестанно 24/7 под постоянными обстрелами.

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский посетил Сумскую область и осмотрел строительство фортификационных сооружений.

Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото) Строительство фортификационных сооружений (фото: Instagram/libkos)

Ранее мы писали, что в Ровенской области возводят новые фортификации - фото.

Просматривайте также фото, как наши воины штурмуют позиции россиян под Купянском.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Харьков
NEWS
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта
Зачем Россия атаковала Днестровскую ГЭС и при чем тут Молдова: мнение эксперта