Смотрите, как строят фортификационные сооружения на линии обороны в Харьковской и Сумской областях (фото)

Украина строит масштабную линию обороны и фортификационные сооружения вблизи северной границы. В частности, возводят опорные пункты из железобетонных конструкций, где смогут укрываться военнослужащие. Также обустраивают места для ведения огня.

О том, как выглядит строительство линию обороны в Сумской и Харьковской областях, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию военных фотографов Константина и Влады Либеровых в Instagram .

Как строят фортификационные сооружения

"Больной вопрос, который мы поднимали с вами на фоне событий в Авдеевке, наконец-то имеет отчетливый ответ. Вы видите его на фото. Кроме Харьковской и Сумской, такое же активное строительство проходит и в других областях Украины. Действительно развита система окопов и укреплений, надлежащие фортификации и укрытия", - говорят фотографы.

Они отмечают, что уверены, что огласка темы необходимости фортификационных сооружений способствовала принятию соответствующих решений и действий со стороны ответственных лиц.

Фотографы отметили, что стать свидетелями строительства второй линии обороны и фортификационных сооружений они смогли благодаря приглашению администрации Харьковской и Сумской областей.

В Сумской и Харьковской строят фортификационные сооружения (фото: Instagram/libkos)

Добавим, что только в Харьковской области к сооружению фортификационных объектов привлечено более 500 работников и более 200 единиц техники. По сообщению облсовета, строители работают беспрестанно 24/7 под постоянными обстрелами.

Напомним, что на днях президент Владимир Зеленский посетил Сумскую область и осмотрел строительство фортификационных сооружений.