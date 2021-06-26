Під Києвом випав незвичайний град розміром з пельмені: "було страшно" (відео і фото)

Під Києвом випав величезний град завбільшки з пельмені, і після подібного "подарунка з небес" залила сильна злива. Такі градини засипали прибудинкові ділянки в Білогородці.
Крижані "камені" 26 червня показала Тетяна Каменська у своєму Facebook.
Співробітник Національної академії статистики, обліку та аудиту також зізналася, що коли такий град почав рясно валити з неба, їй стало дійсно страшно.
"За свої 55+ мені ще не доводилося бачити таку стихію. Спочатку з неба впала градина! Ми її навіть встигли розглянути. Як ніби заморожена в спеціальній формі, ідеальний, симетричний, квітковий малюнок з хрестом посередині. А потім їх посипалося стільки!!!" - пише жінка.
Також вона опублікувала фото і відео зі свого двору біля будинку, який засипав град.
Величезний град під Києвом засипав 26 червня (фото: facebook.com/tetiana.kamenska)
Каменська додала, що були побоювання про те, що град зможе пробити перекриття на терасі, а після нього ще й пішла злива, і тепер "море крижаної води у дворі".
Відео: під Києвом випав величезний град 26 червня
У мережі в коментарях люди вражаються такому величезному граду, і зазначають, що якщо потрапити під падаючі крижини з неба подібного розміру, то це може закінчитися досить плачевно.
Нагадаємо, раніше під Києвом випав великий град, після чого відомий політик показала наслідки негоди.
Як повідомлялося, 25 червня Львів за лічені хвилини накрив "погодний апокаліпсис" з градом, зливами та руйнівним ураганом. Після цього через кілька годин таке негода прийшла у Рівне, де крім граду розміром з горіх і бурею спостерігали також піщану бурю.