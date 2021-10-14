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Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

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Київ , Четвер 14 жовтня 2021 07:33
Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає Колаж РБК-Україна: будинок під Києвом за 120 мільйонів
Автор: Styler

Під Києвом в селі Рудики, Кончі Заспі продається будинок площею 560 квадратних метрів. З ним так йде гостьовий будинок на 70 "квадратів" і ділянка на 89 соток. За резиденцію в англійському стилі в оточенні соснового лісу просять 120 мільйонів гривень (4,5 мільйона доларів).

Оголошення про продаж будинку розміщено на одному з сайтів.

В оголошенні йдеться, що на цокольному поверсі розташовується просторий хол, камінний зал, спортзал, хамам з мармуру, масажна кімната, гараж на 2 автомобілі і пральня.

Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

На 1 поверсі хол, кухня об'єднана з їдальнею і виходом на терасу, вітальня, кабінет, гостьовий санвузол, спальня зі своїм санвузлом і гардеробною.

Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядаєПід Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

На 2 поверсі знаходиться майстер-спальня з електричним котлом, санвузлом і гардеробною, 2 спальні (одна з них з гардеробною).

Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

Мансарда являє собою відкритий простір близько 100 квадратних метрів. Там також є санвузол.

Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

У будинку зроблений дорогий ремонт 2020 року. Сам будинок зроблений з червоної цегли і облицьований німецькою клінкерною цеглою.

Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

На території будинку знаходиться 44 сосни. Є камери відеоспостереження по всьому периметру і будиночок для охорони.

Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

Нагадаємо, співачка Джамала купила ділянку в елітному селищі Крюківщина, який називають аналогом Беверлі-Хіллс. Тепер вона житиме поруч з Дмитром Монатіком і Надею Дорофєєвою.

Ми також писали про те, як виглядає вілла Гайтани під Києвом.

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