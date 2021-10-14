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Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

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Киев, Четверг 14 октября 2021 07:33
Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит Коллаж РБК-Украина: дом под Киевом за 120 миллионов
Автор: Styler

Под Киевом в селе Рудыки, Конче Заспе продается дом площадью 560 квадратных метров. С ним так идет гостевой дом на 70 "квадратов" и участок на 89 соток. За резиденцию в английском стиле в окружении соснового леса просят 120 миллионов гривен (4,5 миллиона долларов).

Объявление о продаже дома размещено на одном из сайтов.

В объявлении говорится, что на цокольном этаже располагается просторный холл, каминный зал, спортзал, хамам из мрамора, массажная комната, гараж на 2 автомобиля и постирочная.

Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На 1 этаже холл, кухня объединена со столовой и выходом на террасу, гостиная, кабинет, гостевой санузел, спальня со своим санузлом и гардеробной.

Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядитПод Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На 2 этаже находится мастер-спальня с электрическим котлом, санузлом и гардеробной, 2 спальни (одна из них с гардеробной).

Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

Мансарда представляет собой открытое пространство около 100 квадратных метров. Там также есть санузел.

Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

В доме сделан дорогостоящий ремонт 2020 года. Сам дом сделан из красного кирпича и облицован немецким клинкерным кирпичом.

Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На территории дома находится 44 сосны. Есть камеры видеонаблюдений по всему периметру и домик для охраны.

Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

Напомним, певица Джамала купила участок в элитном поселке Крюковщина, который называют аналогом Беверли-Хиллс. Теперь она будет жить рядом с Дмитрием Монатиком и Надей Дорофеевой.

Мы также писали о том, как выглядит вилла Гайтаны под Киевом.

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