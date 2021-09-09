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Двоповерхова вілла і власний Діснейленд: як виглядає маєток Гайтани під Києвом

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Четвер 09 вересня 2021 17:24
Двоповерхова вілла і власний Діснейленд: як виглядає маєток Гайтани під Києвом Особняк Гайтани під Києвом показали на відео (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українська співачка Гайтана проживає в невеликому селищі Іванковичі, яке знаходиться недалеко від Києва по Одеській трасі. Раніше це селище було відоме своїми густими лісами, а зараз там проживають українські знаменитості.

Як виглядає шикарний маєток Гайтани, показали в сюжеті "Викриття"на телеканалі Live.

В Іванковичах Гайтана живе вже кілька років. Її будинок знаходиться в котеджному містечку біля озера Круглік. Раніше вона жила у звичайній київській квартирі біля дитячої лікарні "Охматдит". Але потім життя співачки кардинально змінилося - в 37 років вона повідомила громадськості, що вийшла заміж за бізнесмена Олександра Смарта і чекає від нього дитину.

Гайтана разом з чоловіком переїхала в Іванковичі. Там у сім'ї двоповерхова вілла і величезний просторий двір, на якому створений справжній міні-Діснейленд.

Дочці артистки та бізнесмена вже 4 роки. Дівчинку назвали Сапфір-Ніколь. У дворі маєтку Гайтани багато атракціонів - гойдалки, гірка, пісочниця. А в просторому дворі регулярно для дівчинки ставлять батут і два надувних басейну.

Двоповерхова вілла і власний Діснейленд: як виглядає маєток Гайтани під КиєвомДвоповерхова вілла і власний Діснейленд: як виглядає маєток Гайтани під КиєвомДвоповерхова вілла і власний Діснейленд: як виглядає маєток Гайтани під КиєвомДвоповерхова вілла і власний Діснейленд: як виглядає маєток Гайтани під КиєвомДвоповерхова вілла і власний Діснейленд: як виглядає маєток Гайтани під Києвом

Як виглядає особняк Гайтани під Києвом

А для самої Гайтани є інша розвага - мінігород. На невеликій грядці за будинком у неї росте полуниця, кілька кущів огірків, помідорів і картопля. Ще є куточок з екзотикою - там росте манго та авокадо.

Як пояснила зоряна мама, город теж зроблений заради дочки - щоб малятко бачила, що і як росте.

На зіркових сусідів Гайтана не скаржиться, а ось сільські жителі створюють деякі незручності. На своїх сторінках у соцмережах співачка розповіла, що сусіди палять траву і цей запах зводить з розуму, а ще – викликає алергію.

Особняк Гайтани показали з висоти пташиного польоту

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як виглядає особняк Таїсії Повалій у Києві.

А також писали про те, як виглядає покинуте село в Чорнобилі.

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